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ABD'den İki Türk Bakana Yaptırım Kararı

ABD, iki Türk bakana yaptırım kararı aldı. İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı, ABD'nin yaptırımlarına hedef olan iki bakan oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Amerikalı rahip Andrew Brunson'ın tutuklanması ve hapiste tutulmasındaki rolleri nedeniyle yaptırım listesine alındı.

ABD'den İki Türk Bakana Yaptırım Kararı

ABD, iki Türk bakana yaptırım kararı aldı. İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı, ABD'nin yaptırımlarına hedef olan iki bakan oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Amerikalı rahip Andrew Brunson'ın tutuklanması ve hapiste tutulmasındaki rolleri nedeniyle yaptırım listesine alındı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:21
ABD'den İki Türk Bakana Yaptırım Kararı

ABD, iki Türk bakana yaptırım kararı aldı. İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı, ABD'nin yaptırımlarına hedef olan iki bakan oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Amerikalı rahip Andrew Brunson'ın tutuklanması ve hapiste tutulmasındaki rolleri nedeniyle yaptırım listesine alındı.

Konuyla ilgili ilk açıklamayı Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders bugünkü basın toplantısında yaptı. Bu açıklamadan birkaç dakika sonra da ABD Hazine Bakanlığı yazılı olarak yaptırım kararını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada da, Beyaz Saray Sözcüsü'nün dile getirdiği gerekçe yinelendi. Açıklamada, Amerikalı rahip Andrew Brunson'ın tutuklanması ve hapiste tutulması sebebiyle Türk bakanlara yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, rahip Brunson'ın tutuklanmasındaki "doğrudan rolleri" nedeniyle listeye alındığı kaydedildi. Yaptırım kararı kapsamında iki bakanın ABD'deki mal varlıkları donduruldu. Buna göre her iki bakanın Amerika'daki olası mal varlıkları ve bu mal varlıklarından elde edebilecekleri faiz gelirleri donduruldu.

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında iki bakanın Türkiye'de ciddi insan hakları ihlalleri uygulanmasından sorumlu oldukları savunuldu.  Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'nın başındaki isim olarak Süleyman Soylu, Adalet Bakanlığı'nın başındaki isim olarak Abdülhamit Gül, ciddi insan haklarına karışan veya çalışanlarının ciddi insan hakları ihlallerine karıştığı kurumların lideri olarak yaptırım kapsamına alınmıştır" denildi.

Açıklamada Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in ifadelerne de yer verildi. Mnuchin'in "Rahip Brunson'ın haksız şekilde tutuklanması ve yargılanması kabul edilemez. Başkan Trump ABD'nin Türkiye'den Brunson'ı derhal serbest bırakmasını beklediğini net şekilde dile getirdi" dediği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yazılı bir açıklama yaptı. Bakan açıklamasında, “Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmelere ve Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ile defalarca yaptığım görüşmelere rağmen Türk hükümeti, rahip Brunson’ı serbest bırakmayı reddetti. Başkan Trump da bu durumda sözkonusu yaptırımların en uygun adım olduğuna karar verdi” dedi.

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Son Güncelleme: 02.08.2018 00:25
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