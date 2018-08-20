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ABD Büyükelçiliği’ne saldırıya tepkiler

ABD Büyükelçiliği’ne saldırıya tepkiler

20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:34
ABD Büyükelçiliği’ne saldırıya tepkiler

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılması ile ilgili, "Saat 05.30 itibarıyla böyle bir saldırı gerçekleşti. Arkadaşlarımız o saat itibarıyla teknik olarak analizlerini yapıp araç ve aracın içindeki kişilere ulaşmaya çalışıyorlar. Olayın ayrıntılarını, nedenini ancak bu olayı gerçekleştirenlere ulaşınca öğrenmiş olacağız. Olayla ilgili bütün ayrıntıları elde etmeden bir şey söylemek çok yanlış olabilir." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılmasına ilişkin, "Bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye, güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar güvence altındadır." ifadesini kullandı.
Kalın, Twitter hesabındaki paylaşımında, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır. Olay soruşturulmaktadır ve en kısa sürede aydınlatılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
 

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Son Güncelleme: 20.08.2018 18:02
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