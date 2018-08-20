ABD Ankara Büyükelçiliği Önünde Kimliği Belirsiz Kişilerce Çevreye Rastgele Ateş Edildi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği önünde belirsiz kişilerce rastgele ateş edildi.

Ankara Valiliğinden, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine sabah saatlerinde bir araç içerisinden 6 el ateş edildiği, herhangi bir can kaybının olmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içerisinden kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından saat 05.30 civarında ABD'nin Ankara Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edildiği belirtildi.

İlk incelemeler sonucunda 3 merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiğinin belirlendiği kaydedilen açıklamada, olayda herhangi bir can kaybının olmadığı ifade edildi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğe yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin, "Herhangi bir yaralanmayla ilgili herhangi bir raporumuz yok ve ayrıntıları araştırıyoruz" açıklamasını yaptı.



ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabahın erken saatlerinde ABD Büyükelçiliğinde bir güvenlik olayının gerçekleştiğini teyit edebiliriz. Herhangi bir yaralanmayla ilgili herhangi bir raporumuz yok ve ayrıntıları araştırıyoruz. Türk ulusal polisine hızlı yanıtları için teşekkür ediyoruz" denildi.

