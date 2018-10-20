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Ab Türkiye Delegasyonu Başkanı\'ndan "kaşıkçı" Açıklaması

AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ CHRİSTİAN BERGER:

Ab Türkiye Delegasyonu Başkanı\'ndan "kaşıkçı" Açıklaması

AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ CHRİSTİAN BERGER:

20 Ekim 2018 Cumartesi 13:45
Ab Türkiye Delegasyonu Başkanı\'ndan
AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ CHRİSTİAN BERGER: "(KAŞIKÇI\'NIN ÖLDÜRÜLMESİ) AB TEMSİLCİSİ\'NİN (FEDERİCA MOGHERİNİ) DE SÖYLEDİĞİ GİBİ BU OLAYA İLİŞKİN DETAYLI BİR ADLİ SORUŞTURMANIN GERÇEKLEŞMESİNİ İSTİYORUZ"
AP BAŞKANI ANTONİO TAJANİ: "ACİLEN, CEMAL KAŞIKÇI\'NIN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN KANITLARIN İNCELENMESİNİ SAĞLAYACAK TİTİZ BİR ULUSLARARASI SORUŞTURMA BAŞLATILMALI"
ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ YETKİLİSİ RAWYA RAGEH: "(SUUDİ ARABİSTAN\'IN KAŞIKÇI SORUŞTURMASI) BUNUN BİR AKLAMAYA VEYA OLAYA KARIŞTIĞINDAN KUŞKU DUYULAN MAKAM TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN BİR SORUŞTURMAYA DÖNÜŞMESİNDEN KAYGI DUYUYORUZ"
İzmir, 20 Ekim 18 (.): Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Suudi Arabistan\'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın "ölümüyle" ilgili açıklamasına ilişkin, "AB Temsilcisi\'nin (Federica Mogherini) de söylediği gibi bu olaya ilişkin detaylı bir adli soruşturmanın gerçekleşmesini istiyoruz." dedi.
AB büyükelçileriyle Efes\'e gerçekleştirdiği ziyaret esnasında Berger, Suudi gazeteci Kaşıkçı olayıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Büyükelçi Berger, "AB Temsilcisi\'nin (Federica Mogherini) de söylediği gibi bu olaya ilişkin detaylı bir adli soruşturmanın gerçekleşmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini\'nin konuyla ilgili bilgi almak için Türk hükümet yetkilileriyle temasta olduğunu belirten Berger, soruşturmanın sonuçlarını beklediklerini bildirdi.
Mogherini, 15 Ekim\'de yaptığı açıklamada, "AB, Suudi Arabistan yetkililerinin Türkiye ile iş birliği içinde tam bir araştırma yapmasını bekliyor." ifadesini kullanmıştı. 
AP :"KAŞIKÇI İÇİN ACİLEN ULUSLARARASI SORUŞTURMA BAŞLATILMALI"
Öte yandan, Avrupa Parlamentosu (AP), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın öldürülmesine ilişkin "acilen" uluslararası bir soruşturma başlatılmasını istedi. 
AP Başkanı Antonio Tajani, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Acilen, Cemal Kaşıkçı\'nın ölümüne ilişkin kanıtların incelenmesini sağlayacak titiz bir uluslararası soruşturma başlatılmalı." ifadesini kullandı.
Tajani, Kaşıkçı\'nın ölümüne ilişkin detayların açığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.
Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim\'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA\'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı\'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı\'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.
AF ÖRGÜTÜ\'NDEN "KAŞIKÇI" İÇİN BAĞIMSIZ SORUŞTURMA TALEBİ
Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) DE, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili bu ülkenin soruşturmasının bir aklamaya dönüşmesinden kaygı duyulduğunu bildirdi. 
Londra merkezli insan hakları kuruluşu Uluslararası Af Örgütü yetkilisi Rawya Rageh, Twitter\'dan yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan\'ın Kaşıkçı\'ya ilişkin son açıklamasını değerlendirerek, "Bunun bir aklamaya veya olaya karıştığından kuşku duyulan makam tarafından yürütülen bir soruşturmaya dönüşmesinden kaygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı. 
Suudi Arabistan’da yürütülen soruşturmanın "tarafsızlığı" noktasında soru işaretlerinin mevcudiyetini koruduğunu belirten Rageh, adaletin yerini bulması için olayla ilgili Birleşmiş Milletler tarafından bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.
Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim\'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA\'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı\'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı\'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti
(AA/TUĞ/HÖ)
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