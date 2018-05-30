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Ab Heyeti Vize Muafiyeti Görüşmeleri İçin Türkiye’ye Geliyor

Ankara, 30 Mayıs 18 : Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki  vize  muafiyeti  görüşmeleri kapsamında Ankara’ya gelecek AB heyetinin, Türk yetkililerle teknik görüşmeler yapacağı bildirildi.

Ab Heyeti Vize Muafiyeti Görüşmeleri İçin Türkiye’ye Geliyor

Ankara, 30 Mayıs 18 : Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki  vize  muafiyeti  görüşmeleri kapsamında Ankara’ya gelecek AB heyetinin, Türk yetkililerle teknik görüşmeler yapacağı bildirildi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 16:39
Ab Heyeti Vize Muafiyeti Görüşmeleri İçin Türkiye’ye Geliyor
Ankara, 30 Mayıs 18 : Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki  vize  muafiyeti  görüşmeleri kapsamında Ankara’ya gelecek AB heyetinin, Türk yetkililerle teknik görüşmeler yapacağı bildirildi.
Vize muafiyetini görüşecek AB heyeti, perşembe ve cuma günü Ankara’da temaslarda bulunacak. Heyet, Türkiye’nin şubat ayında vize muafiyetine ilişkin sunduğu belge üzerindeki incelemelerinin ardından iki gün boyunca AB Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle toplantılar yapacak. Bu görüşmelerin teknik konular üzerindeki toplantılar şeklinde geçeceği öğrenildi.
Üst düzey bir AB yetkilisi, AB Komisyonu Göç ve İç İşleri Genel Müdür Yardımcısı Simon Mordue başkanlığındaki heyetin, Ankara’daki görüşmelerinde Türk tarafının sunduğu belgedeki bazı konuların nasıl ileri taşınabileceği hakkında görüş alışverişinde bulunacağını söyledi.
Türk tarafı, şubat ayında vize serbestisine ilişkin çalışma belgesini AB’ye teslim etmişti. Türkiye, muafiyet için 72 kriterin yerine getirildiğini belirtiyor, AB tarafı ise bunlardan 65\'inin gerçekleştiğini savunuyordu.
AB yetkilisi, üzerinde anlaşma bulunmayan konuların bazılarının çözülmesinin daha kolay olacağını, bunlardan birinin biyometrik pasaportların kullanımı olduğunu belirtti.
AB yetkilileri, çözümü daha zor konuların terörle mücadele ve kişisel verilerin korunması olduğunu ve bunlar için yasa değişikliği gerektiğini dile getiriyor.
AB tarafı, Türkiye ile vize serbestisi sürecinin iki aşamalı olduğunu ifade ediyor. Bunlardan ilki teknik süreç. AB Komisyonu, iki tarafın üzerinde anlaştığı 72 kriterin hepsinin tamamlanması istiyor.
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Teknik sürecin ardından AB Komisyonunun, üye ülkelere bir raporla kriterlerin yerine getirildiğini bildirmesi ve vize muafiyetinin uygulanmasını önermesi gerekiyor. Bunun ardından üye ülkelerin iç işleri ve adalet bakanlarından oluşan konseyin vize muafiyeti için uzlaşıya varması isteniyor. Bunun ardından konu Avrupa Parlamentosuna gidiyor ve burada da belgenin onaylanması gerekiyor.
Avrupa Parlamentosu için Mayıs 2019’da seçimler yapılacak. Türkiye, vize muafiyetine ilişkin oylamanın parlamento seçimleri sonrasına kalmamasını ve hızlı bir süreç işletilmesini bekliyor.
Türkiye ile AB arasında Vize Serbestisi Diyaloğu Mutabakat Metni ve Geri Kabul Anlaşması 16 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da imzalanmıştı. Varılan uzlaşı, Türk vatandaşlarının Schengen alanına vizesiz seyahatlerinin Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nın 1 Ekim 2017 itibarıyla tüm hükümleriyle uygulanmasının ardından 2018 yılı içerisinde sağlanmasıydı.
Vize serbestisi, biyometrik pasaportu olan Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine 180 gün içinde üç aylık vizesiz giriş imkanı öngörüyordu.
(AA/ÖZ/HA)

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