AB Büyükelçisinden Türkiye'ye Türk kahvesi ile mesaj

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, 9 Mayıs Avrupa Günü'nde Türkiye ve Avrupa'yı birleştiren değerleri eşi sefire Marilena Georgiadou Berger'in yaptığı Türk kahvesi eşliğinde anlattı.



Ankara'daki görevi yaklaşık 1,5 yıl önce başlayan Berger çifti, Türkiye-AB ilişkilerini ve Türkiye'ye dair izlenimlerini büyükelçilik konutunda AA muhabirine değerlendirdi.



AB BÜYÜKELÇİSİ’NİN TUTKUNU OLDUĞU LEZZET: “TÜRK KAHVESİ”



Sefire Berger, Avrupa ve Türkiye'nin birbirine katacağı çok fazla zenginlik olduğunu, evlerinde ellerinden düşürmedikleri kahve fincanı ve cezveyle anlattı.



Günde en az beş kez büyük fincanda kahve içen Büyükelçi Berger'in Türk kahvesinden başka kahve tercih etmediğini ve evlerinde Türk kahvesi makinesi bulundurmadıklarını belirten Marilena Berger, bakır cezvede yaptığı kahveyi Türk motifleriyle süslü fincanlarla servis etti.



Evlerine gelen Avrupalı konuklarına da zaman zaman Türk kahvesi ikram ettiklerini belirten sefire Berger, Yunan olduğundan Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıdığını, ülkesinde de sık sık "Türk kahvesi" içildiğini vurguladı. Berger, "Ben bu kahveyle büyüdüm. Yapmayı bildiğimiz, tadındaki zenginliği sevdiğimiz ve içtiğimiz tek kahve budur." dedi.



Büyükelçi Berger de kariyerinin büyük kısmını Ortadoğu'da geçirdiğini ve her yerde Türk kahvesi içildiğini belirterek memleketi Viyana'da bile Türk kahvesi dükkanları olduğunu, Türkiye'ye geldiğinde kendini evinde hissettiğini söyledi.



"KENDİMİZİ EVİMİZDE HİSSEDİYORUZ"



Türkiye'deki çeşitliliğin büyüleyici olduğunu söyleyen Büyükelçi Berger, "Nereye giderseniz farklı bir coğrafya, farklı yemekler hatta farklı insanlarla karşılaşıyorsunuz. Tüm bunları anlatan tek kelime var, o da 'misafirperverlik'. Aynı zamanda tanıştığımız herkeste tanık olduğumuz 'yardımseverlik'." diye konuştu.



Türklerin çok açık sözlü olduğunu söyleyen Büyükelçi Berger, "Türklerle bir konuyu tartışıyorsanız onların ne düşündüğünü, ne istediğini biliyorsunuz. Bu da anlamlı bir tartışma yapmanızı sağlıyor." dedi.



Türkçesini geliştirmek için alıştırma yapmaya devam ettiğini belirten sefire Berger de Türkiye'de en çok insanların sıcaklığını sevdiğini anlattı. Berger, "Dil bilmeseniz de burada beden dili ve insanlardaki hassasiyet sayesinde harika bir şekilde anlaşabiliyorsunuz. Burada olmak harika, kendimizi evimizde hissediyoruz." ifadelerini kullandı.



Sefire Berger, eşinin işi sayesinde Türkiye'de Mardin, Van, Trabzon gibi birçok "harika" şehri ve bölgeyi gezme imkanı bulduğu için kendini şanslı hissettiğini söyledi.



Türkiye ile ilişkilerinin evlendikleri yıllara kadar uzandığını anlatan Berger çifti, eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen'in BM'de görev yaptığı dönemde nikah şahitleri olduğunu belirtti.



"BİRLİKTE ÇALIŞMALI VE ORTAKLIK KURMALIYIZ"



Kendisi Avusturyalı, eşi Yunan olan Büyükelçi Berger, "Her ikimiz de Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana Türklerle ve Türk kültürüyle çok eskiye dayanan ilişkileri olan ülkelerden geliyoruz. Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya, uzun yıllar komşuydu. Elbette bu yüzden Türk müziği, kültürü ve sanatının Avrupa üzerinde gözle görünür etkisi vardır." diye konuştu.



Türkiye ve AB arasında uzun zamana dayalı güçlü bir sözleşme olduğunu vurgulayan Berger, "İçinde barındırdığı çeşitlilikle Türkiye'nin, Türkiye-AB arasındaki bu sözleşmenin bir parçası olmasını dört gözle bekliyorum. AB'de birçok farklı dil ve kültür var. Türkiye ile yakınlaşarak kendi kültürümüzü zenginleştiriyoruz." dedi.



Berger, 9 Mayıs Avrupa Günü'nün hem geçmişe hem de geleceğe bakma fırsatı sunduğunu kaydederek "Geçmişe baktığımızda AB'nin neden ortaya çıktığını düşünmeliyiz. AB, farklı Avrupa devletlerinin bin yıllık savaşlarına bir yanıt olarak ortaya çıktı." ifadesini kullandı.



Özellikle masum sivillerin, 50 milyon kişinin hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşı'ndan 5 yıl sonra bir daha aynı acıların yaşanmaması için bir yapı ortaya konulduğunu söyleyen Berger, "Önemli olan, bundan sonra ne olacağı. Geriye değil, geleceğe bakmak gerek. AB, daha iyi ekonomi, iş, güvenlik isteyen vatandaşlarımız için bir gereklilik olarak ortaya çıktı. Birlik içindeyken ortaya koyabileceğimiz birçok şey var. Elbette Türkiye gibi ortaklarımızla da serbest ticaret, insan hakları gibi farklı konularda iş birliği alanlarımız var. Avrupa Günü, tüm bunları yansıtan bir gün." diye konuştu.



Avrupa Günü kutlamaları çerçevesinde bu akşam Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Beethoven'in Dokuzuncu Senfonisi'nin seslendirileceğini ve ardından bir resepsiyon düzenleneceğini aktaran Berger, yarın İstanbul'da İtalyan Başkonsolosluğunda Avrupalı çocukların yer aldığı koronun konser vereceğini söyledi.



Berger, Türkiye'nin 20 şehrindeki AB Bilgi Merkezleri aracılığıyla da spor ve kültür etkinliklerinin düzenleneceğini ve çeşitli üniversitelerde panel ve konferansların da yapıldığını belirterek "Avrupa Günü'nün Türkiye'de kutlanmasının önemi Türkiye'nin Avrupa'ya çok yakın olduğunun göstergesi. Elbette ortada bazı hususlar var, Türkiye'nin daha çabuk AB'nin bir parçası olmak istediğini biliyorum. Bu, bize Avrupa'nın durduğu noktayı göstermemizi sağlıyor. Birlikte çalışmalı ve birçok konuda ortaklık kurmalıyız." diye konuştu.



"AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ KENDİ SEYRİNE DÖNDÜ"



Görevde bulunduğu 1,5 yılda Türkiye-AB ilişkilerinde iniş çıkışların yaşandığını hatırlatan Berger, "Zaman zaman her iki taraftan gelen sert açıklamalar artık yok. AB-Türkiye ilişkileri tekrar sorunların nasıl üstesinden gelinebileceğinin ve nasıl birlikte çalışılabileceğinin ele alındığı kendi seyrine döndü." değerlendirmesinde bulundu.



Berger, Bulgaristan'ın Varna kentinde mart ayında düzenlenen Türkiye-AB zirvesinde liderlerin bir araya gelmesinin önemine işaret ederek "Türkiye'yi insan hakları, hukukun üstünlüğü ve temel haklar gibi değerleri amaç edinmeyi temel alan bir topluluğun, bir ülkeler birliğinin parçası olarak görmek isterim." dedi.



"İKİNCİ 3 MİLYAR AVRO İÇİN HAFTAYA RESMİ GÖRÜŞMELER ANKARA'DA BAŞLAYACAK"



Türkiye ile AB arasında 2016'da varılan 18 Mart mutabakatı kapsamında Suriyeli sığınmacılar için ayrılan 6 milyar avronun ilk ve ikinci 3 milyar avroluk dilimine ilişin gelişmeleri değerlendiren Berger, sürecin projelere bağlı olduğunu, şimdiye kadar ilk 3 milyar avronun üçte ikisinin aktarıldığını, projeler gerçekleştikçe kalan desteğin de aktarılacağını belirtti.



Berger, Avrupa Komisyonunun ikinci 3 milyar avroluk dilimin tahsis edilmesi kararını hatırlatarak "Haftaya Ankara'da bakanlıklar ile bu paranın nasıl harcanacağını ele alacağımız ilk resmi görüşmelerimizi başlatacağız. Şimdiye kadar neler iyi gitti, hala nelere ihtiyaç var, değişmesi gereken bir şey var mı ele alacağız." ifadesini kullandı.



Ayrıca AB'den bir heyetin bu ay vize serbestisi ve göç konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geleceğini belirten Berger, "Bu ay gelecekler. Görüşme için en uygun zamanı belirlemeye çalışıyoruz.” dedi.



Berger, Türkiye’nin AB Komisyonuna sunduğu, vize serbestisine ilişkin yaptığı çalışmayı içeren kağıdın da ele alınacağını söyleyen "Meslektaşlarım sürecin nasıl ileriye taşınacağına dair teknik görüşmeler için gelecek." diye konuştu.