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AB Bakanı Ve Başmüzakereci Bozkır İsveç'te

Türkiye Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) müzakere sürecinde bugünlere AB'yi şaşırtarak geldiğini söyledi.

AB Bakanı Ve Başmüzakereci Bozkır İsveç'te

Türkiye Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) müzakere sürecinde bugünlere AB'yi şaşırtarak geldiğini söyledi.

27 Kasım 2014 Perşembe 19:28
AB Bakanı Ve Başmüzakereci Bozkır İsveç'te
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"HEP, 'TÜRKİYE BUNU YAPAMAZ, TÜRKİYE BU NOKTAYA GELEMEZ' ŞEKLİNDEKİ VARSAYIMLARLA ORTAYA ATILAN HEDEFLER KONULAN NOKTALAR TÜRKİYE TARAFINDAN AŞILMIŞTIR "

Türkiye Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) müzakere sürecinde bugünlere AB'yi şaşırtarak geldiğini söyledi.

İsveç Meclis binasını ziyaret eden Bozkır, İsveç Meclis Başkanı Urban Ahlin ile görüştü. Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından Bozkır, gazetecilere yaptığı açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecinde en önemli desteği vermiş ülkelerden biri olan İsveç'te önemli görüşmeler yapmaktayız" diyen Bozkır, İsveç Parlamentosu Başkanı Ahlin'in Türkiye için önemli bir kişi olduğunu ifade etti.

Daha sonra İsveç Dişişleri Bakanlığına geçen Bozkır, burada İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası gazetecilere açıklama yapan Bozkır, Wallström ile çok yararlı bir görüşme yaptıklarını söyledi.

KIBRIS

Görüşmede, Türkiye'nin AB müzakere süreci ve fasıllar ile Kıbrıs sorununun gündeme geldiğini belirten Bozkır, şöyle devam etti:
"Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıs sorununun AB sürecine olan olumsuz etkilerinin önlenmesini konuştuk. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin gerçekten haksız bir algı operasyonuyla müzakereleri durdurmasının yanlışlığını ve bir an önce Kıbrıs'taki müzakerelerin tekrar başlamasının önemini konuştuk. İsveç, bu konuda her türlü yardımı yapmaya ve tekrar adada müzakerelerin başlaması için kendisi de çaba sarf etmeye hazır gözüküyor."

SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞ

Görüşmede Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgedeki gelişmeleri de ele alındıklarını dile getiren Bozkır, Suriye ve Irak'taki gelişmelerle ilgili Wallström'e bilgi verdiğini söyledi.

Bozkır, "Suriye'de gerçekten bir uçuş sahası yasağının getirilmesi ve güvenli bölge oluşturulmasının tek çare olduğunu izah ettim ve bunu anlayışla karşıladılar" dedi.

İsveç'in, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrar içinde AB sürecini sürdüren, demokrasisini geliştiren bir ülke olmasına çok önem verdiğini anlatan Bozkır, İsveç'in hem bölgedeki sorunların önlenmesi hem de Türkiye'nin mevcut statüsünün devam etmesi açısından Türkiye'nin yanında olacağını söyledi.

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