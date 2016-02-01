9 Aylık Bebeğini Baltayla Öldürdü

İzmir'in Kiraz İlçesi'nde, eşinden bir yıl önce boşanan 37 yaşındaki Hatice Ç., geçirdiği cinnet sonucu, 9 aylık öz oğlu İbrahim Paytar'ı baltayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı





Kızı Hatice Ç.’nin Çanakçı Mahallesi, Numara 37’deki evine giden İbrahim Ç., tüyler ürperten bir olayla karşılaştı.

Müstakil evin oturma odasındaki divanın üzerinde 9 aylık torunu İbrahim Paytar’ı kanlar içinde bulan İbrahim Ç., durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede minik İbrahim’in başına baltayla pek çok kez vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Jandarma, eşinden boşandıktan 3 ay sonra dünya getirdiği 9 aylık bebeğini cinnet getirerek öldürdüğü iddiasıyla Hatice Ç.’yi gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Hatice Ç.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Minik İbrahim’in cesedi ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından önce Kiraz Devlet Hastanesi Morgu’na, ardından da otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

Son Güncelleme: 01.02.2016 18:08