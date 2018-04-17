8. Cumhurbaşkanı Özal\'ın Vefatının 25. Yılı

Malatya, 17 Nisan 18 (.): Türkiye Cumhuriyeti\'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal\'ın vefatının 25. yılı dolayısıyla Malatya\'da adını taşıyan hatıra ormanına fidan dikildi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özal\'ın vefatının 25. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen anma etkinlikleri kapsamında, İnönü Üniversitesi yerleşkesindeki Turgut Özal Hatıra Ormanı\'na 700 fidan dikildi.

Vali Ali Kaban, burada yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanlarından ikisinin Malatyalı olduğunu belirterek, Türkiye\'ye iki cumhurbaşkanı yetiştirmiş başka bir kent olmadığını kaydetti.

Özal\'ın 1980\'den sonra Türkiye yeniden kurulurken çok önemli işler yaptığını anlatan Kaban, onun ülkenin yetiştirdiği en büyük bürokratlardan olduğunu kaydetti.

Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı\'nın teknik bilgi vermesinin ardından, fidanların dikimi gerçekleştirildi.

Programa, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, TEMA Topluluğu ve öğrenciler katıldı.

(AA/HUR/ŞEB)