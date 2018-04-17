Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
108745
ALTIN
177.471
DOLAR
4.0978
STERLİN
5.8626
EURO
5.0603
Kardeşine kazık attı
KARDEŞİNE KAZIK ATTI
Otobüs Kazası… Şoför Çetinkaya Hastaneye Kaldırıldı
ŞOFÖR ÇETİNKAYA HASTANEYE KALDIRILDI
Otobüs Kontrolden Çıktı, Evin İçerisine Girdi…
OTOBÜS KONTROLDEN ÇIKTI, EVİN İÇERİSİNE...
Salamis yolunda büyük kaza
Son Dakika
BÜYÜK KAZA
banner256

8. Cumhurbaşkanı Özal\'ın Vefatının 25. Yılı

Malatya, 17 Nisan 18 (.): Türkiye Cumhuriyeti\'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal\'ın vefatının 25. yılı dolayısıyla Malatya\'da adını taşıyan hatıra ormanına fidan dikildi.

8. Cumhurbaşkanı Özal\'ın Vefatının 25. Yılı

Malatya, 17 Nisan 18 (.): Türkiye Cumhuriyeti\'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal\'ın vefatının 25. yılı dolayısıyla Malatya\'da adını taşıyan hatıra ormanına fidan dikildi.

17 Nisan 2018 Salı 14:46
8. Cumhurbaşkanı Özal\'ın Vefatının 25. Yılı
banner238

Malatya, 17 Nisan 18 (.): Türkiye Cumhuriyeti\'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal\'ın vefatının 25. yılı dolayısıyla Malatya\'da adını taşıyan hatıra ormanına fidan dikildi.

 

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özal\'ın vefatının 25. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen anma etkinlikleri kapsamında, İnönü Üniversitesi yerleşkesindeki Turgut Özal Hatıra Ormanı\'na 700 fidan dikildi.

 

Vali Ali Kaban, burada yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanlarından ikisinin Malatyalı olduğunu belirterek, Türkiye\'ye iki cumhurbaşkanı yetiştirmiş başka bir kent olmadığını kaydetti.

 

Özal\'ın 1980\'den sonra Türkiye yeniden kurulurken çok önemli işler yaptığını anlatan Kaban, onun ülkenin yetiştirdiği en büyük bürokratlardan olduğunu kaydetti.

 

Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı\'nın teknik bilgi vermesinin ardından, fidanların dikimi gerçekleştirildi.

 

Programa, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, TEMA Topluluğu ve öğrenciler katıldı.

(AA/HUR/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP, SEDA SAYAN'LA LAF YARIŞTIRABİLİR Mİ?
CHP, SEDA SAYAN'LA LAF YARIŞTIRABİLİR Mİ?
OHA'in uzatılmasına ilişkin tezkere meclise sunuldu.
OHA'in uzatılmasına ilişkin tezkere meclise sunuldu.
Özal için Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da resmi tören düzenlendi.
Özal için Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da resmi tören düzenlendi.
Mehmet Oğuz Kaya, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mehmet Oğuz Kaya, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ab 2018 Türkiye Raporunu Açıkladı
Ab 2018 Türkiye Raporunu Açıkladı
Tc Merkez Bankası Vadeli Döviz Satım İhalesi Açtı
Tc Merkez Bankası Vadeli Döviz Satım İhalesi Açtı
Bahçeli'nin
Bahçeli'nin "erken Seçim" Çağrısı
Trt Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği...etkinliğe Kktc Heyeti De Katıldı
Trt Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği...etkinliğe Kktc Heyeti De Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani İle Telefonda Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani İle Telefonda Görüştü
Mersin'de 528 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Mersin'de 528 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim