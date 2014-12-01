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83 Yaşındaki Kadına..

83 yaşındaki R.A'ya tecavüze kalkıştığı için gözaltına alınan 36 yaşındaki N.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

83 Yaşındaki Kadına..

83 yaşındaki R.A'ya tecavüze kalkıştığı için gözaltına alınan 36 yaşındaki N.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

01 Aralık 2014 Pazartesi 09:22
83 Yaşındaki Kadına..
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83 Yaşındaki Kadına Tecavüze Kalkıştı
Tekirdağ'ın Muratlı İlçesi'nde 83 yaşındaki R.A'ya tecavüze kalkıştığı için gözaltına alınan 36 yaşındaki N.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı



İddiaya göre, alkol aldıktan sonra Muratlı’ya bağlı Balabanlı Mahallesi’nde yalnız yaşayan dedesinin kardeşi R.A.’nın evine giden N.A., kadına tecavüz etmeye çalıştı.

R.A.’nın bağırarak yardım istemesi üzerine N.A. panikleyerek kaçtı. R.A.’nın jandarmaya şikayeti üzerine N.A. kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan N.A., tutuklanarak, Tekirdağ Kapalı Cezaevi’ne konuldu. N.A.’nın 6 yıl öncede benzer bir suçtan cezaevinde yattığı öne sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
 

Son Güncelleme: 01.12.2014 09:24
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