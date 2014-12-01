7 Mahallenin Adı Kürtçe Olacak!



ŞIRNAK’ın DBP’li Silopi Belediyesi Meclisi toplantısında, 7 mahallenin isimlerinin Kürtçe olarak değiştirilmesine karar verildi.



Silopi Belediyesi toplantı salonunda Belediye Başkan Yardımcısı Seyfettin Aydemir başkanlığında toplanan meclis üyeleri, mahalle isimlerinin değiştirilmesi konusunu görüştü. Belediye Başkan Yardımcısı Seyfettin Aydemir ile birlikte 24 meclis üyesinin oyu ile Başak mahallesinin ismi ’Zap’, Barbaros mahallesinin ’Herekol’, Yeşiltepe mahallesinin ’Oramar’, Yenişehir mahallesinin ’Kobani’, Ofis mahallesinin ’Faraşin’, Karşıyaka mahallesinin ’Zağros’ ve Cumhuriyet mahallesinin de ’Avaşin’ olarak değiştirilmesine karar verildi. Mahalle isimlerinin değiştirilmesinin halkın bir talebi olduğunu ifade eden Silopi Belediye Başkan Yardımcısı Seyfettin Aydemir, şöyle dedi:



"Silopi Belediyesi’nde göreve geldiğimizden bu yana halkımızın önerileri ve talepleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Bu taleplerin arasında da bazı mahallelerin isimlerinin değiştirilmesi konusunda halkımızın yoğun bir talebi vardı. Meclisimiz oy birliği ile halkımızın talepleri doğrultusunda bu isim değişikliğine gitmiştir."