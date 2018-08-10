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7 kişiyi öldüren seri katilden polise ilginç soru!

Kayseri’de, kardeşinin de aralarında bulunduğu 7 kişiyi öldüren, cezasını çektiği cezaevinden geçen yıl tahliye olup, 8 gün önce de bir villada özel güvenlik görevlisi Sami Yılmaz’ı (47) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan seri katil Hamdi Kayapınar’ın (39) gündüz yatıp, geceleri ise hurda toplayarak yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı.

7 kişiyi öldüren seri katilden polise ilginç soru!

Kayseri’de, kardeşinin de aralarında bulunduğu 7 kişiyi öldüren, cezasını çektiği cezaevinden geçen yıl tahliye olup, 8 gün önce de bir villada özel güvenlik görevlisi Sami Yılmaz’ı (47) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan seri katil Hamdi Kayapınar’ın (39) gündüz yatıp, geceleri ise hurda toplayarak yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı.

10 Ağustos 2018 Cuma 18:06
7 kişiyi öldüren seri katilden polise ilginç soru!

Kayseri’de, kardeşinin de aralarında bulunduğu 7 kişiyi öldüren, cezasını çektiği cezaevinden geçen yıl tahliye olup, 8 gün önce de bir villada özel güvenlik görevlisi Sami Yılmaz’ı (47) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan seri katil Hamdi Kayapınar’ın (39) gündüz yatıp, geceleri ise hurda toplayarak yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı.

2 Ağustos günü saat 03.20'de Yılmaz'ı katleden Kayapınar'ın, kendisini yakalayan Cinayet Büro Amirliği ekiplerine, 'Beni nasıl buldunuz. Bere ve eldiven takmıştım. Ayrıca ben gündüzleri dışarı çıkmam' dediği belirtildi.

Merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Komando Caddesi'nde bir iş adamına ait villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz, 2 Ağustos günü, güvenlik noktasında öldürüldü. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için özel ekip kurdu, çalışma başlattı. Ekipler, 950 saatlik güvenlik ve MOBESE kameralarının görüntülerini izleyerek, şüphelinin hurda toplayarak geçimini sağlayan Hamdi Kayapınar olduğunu belirledi.

Daha önce, kardeşinin de aralarında bulunduğu 7 kişiyi öldüren, Şubat 2017'de tahliye olan Kayapınar, merkez Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinden yapılan aramada, biri öldürdüğü güvenlik görevlisinden gasp ettiği 2 tabanca ile olayda kullandığı tüfek, eldiven ve kar maskesi ile olay yerine gittiği bisiklet bulundu.

Cinayet öncesi 3 gün boyunca bölgede keşif yapan, olay yerine ise daha önce işlediği cinayetlerde kullandığı kırmızı bisiklete benzer bir bisikletle olay yerine gittiği saptanan Kayapınar, Sami Yılmaz'ı, çok beğendiği silahını almak için öldürdüğünü itiraf etti. Hurda toplayarak geçimini sağlayan Hamdi Kayapınar, villanın önünden geçerken Sami Yılmaz'ın silahını görüp beğendiğini söyledi.

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