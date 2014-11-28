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7. Kattan Düşen 4 Yaşındaki Çocuğu Havada Yakaladı

Temizlik işçisi Şükrü Deniz,

7. Kattan Düşen 4 Yaşındaki Çocuğu Havada Yakaladı

Temizlik işçisi Şükrü Deniz,

28 Kasım 2014 Cuma 22:50
7. Kattan Düşen 4 Yaşındaki Çocuğu Havada Yakaladı
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7. Kattan Düşen 4 Yaşındaki Çocuğu Havada Yakaladı


Eskişehir’de temizlik işçisi Şükrü Deniz, 7. kattan düşen 4 yaşındaki Ecrin Esen’i yakalayarak hayatını kurtardı.
Eskişehir’in Odunpazarı İlçe Belediyesi’nde temiz işçisi olarak çalışan Şükrü Deniz, akşam saatlerine doğru, Cumhuriyet Mahallesi Şahin Sitesi önünde temizlik yaparken binadan çocuk ayakkabılarının düştüğünü gördüğünü söyledi.

İnsanların camdan ayakkabıyı attığı düşüncesiyle yukarı doğru baktığını ifade eden Deniz, “Ayıp değil mi, niye ayakkabı atıyorsunuz?” diye söylendiğini dile getirdi.

“O anda yukarı baktığımızda en üst katta bir çocuk fark ettim” diyen Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuk ayaklarını aşağı sarkıttı, mermerden tutunarak sağa sola hareket etmeye başladı. Çocuğun düşeceğini anladım, o anda elimdeki süpürgeyi falan bırakmışım. Çocuk hareketi ile aynı yöne hareket ettim. Çocuk ellerini bıraktı, bende kollarımı açtım, çocuğu tutmaya çalıştım.”



DHA’nın haberine göre, çocuğu tuttuktan sonra çevredeki vatandaşların 112 Acil Sağlık ekiplerine olayı haber verdiğini anlatan Deniz, “112 Acil Sağlık ekipleri, çocuğu götürdüler. Benim sağlık durumum iyi. Çocuk düştüğünde ağlıyordu ama kendindeydi. 3- 4 dakika yerden kalkamadım. Ben olmasaydım Allah korusun direkt beton zemine çarpardı” dedi.

Ambulansla, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Esen’in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Bu arada 4 yaşındaki Esen’e, annesi Yaşar Esen işte olduğu için engelli teyzesinin baktığı öğrenildi. 

Son Güncelleme: 28.11.2014 22:52
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