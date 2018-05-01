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65 kilo uyuşturucuyu karpuzların içine gizlediler

Van'ın Gevaş ilçesinde, bir çekici ve dorsesinde karpuzların içerisine gizlenmiş 65 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

65 kilo uyuşturucuyu karpuzların içine gizlediler

Van'ın Gevaş ilçesinde, bir çekici ve dorsesinde karpuzların içerisine gizlenmiş 65 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

01 Mayıs 2018 Salı 14:08
65 kilo uyuşturucuyu karpuzların içine gizlediler

Van'ın Gevaş ilçesinde, bir çekici ve dorsesinde karpuzların içerisine gizlenmiş 65 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanmasına karşı çalışmalar devam ediyor. 

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gevaş kara yolunda şüphe üzerine durdurdukları çekici ve dorsesinde arama yaptı. 

Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, karpuzların içerisine gizlenmiş 126 pakette 65 kilo 750 gram eroin bulundu. 

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, oydukları karpuzların içerisine uyuşturucu paketlerini yerleştirdikten sonra kestikleri yerleri bantla yapıştırdıkları belirlendi.

 

Son Güncelleme: 01.05.2018 17:27
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