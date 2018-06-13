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6 saatten az, 10 saatten fazla uyku metabolizmayı etkiliyor

Günde 6 saatten az, 10 saatten fazla uyumanın, kan basıncı, yüksek kan şekeri, bel çevresinde aşırı yağlanma ve yüksek kolesterol gibi belirtileri gösteren

6 saatten az, 10 saatten fazla uyku metabolizmayı etkiliyor

Günde 6 saatten az, 10 saatten fazla uyumanın, kan basıncı, yüksek kan şekeri, bel çevresinde aşırı yağlanma ve yüksek kolesterol gibi belirtileri gösteren

13 Haziran 2018 Çarşamba 14:48
6 saatten az, 10 saatten fazla uyku metabolizmayı etkiliyor

Günde 6 saatten az, 10 saatten fazla uyumanın, kan basıncı, yüksek kan şekeri, bel çevresinde aşırı yağlanma ve yüksek kolesterol gibi belirtileri gösteren "metaboliksendrom" riskini artırdığı tespit edildi.

Medical Daily'nin haberine göre, "BMC PublicHealth" dergisinde yayımlanan, "Uyku Süresi ve Metabolik Sendrom Arasındaki İlişki: Kesitsel bir Çalışma" başlıklı çalışmada, çok ya da yetersiz uyumanın sağlık üzerindeki etkileri araştırıldı.

Seul Ulusal Üniversitesi Tıp Fakültesinden araştırmacıların yürüttüğü çalışmaya yaşları 40 ile 69 Koreli 133 bin 608 erkek ve kadın katıldı.

Kan hücreleri, genomik DNA, plazma örnekleri, serum ve idrarları üzerinde belirli testler uygulanan katılımcılara, "Geçen yıl, günde ortalama (gündüz uykusu dahil) kaç saat uyudunuz?" sorusu yöneltildi.

Bulgular, günde 6 saatten az, 10 saatten fazla uyumanın, kan basıncı, yüksek kan şekeri, bel çevresinde aşırı yağlanma ve yüksek kolesterol gibi belirtileri gösteren metaboliksendromla ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Çalışma, erkeklerin yüzde 11'i ve kadınların yüzde 13'ünün 6 saatten az uyurken, erkeklerin yüzde 1,5'i ve kadınların yüzde 1,7'sinin 10 saatten fazla uyuduğunu gösterdi.

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Çalışmayı yöneten Claire E. Kim, şunları kaydetti:

"Bu, erkekler ile kadınlar için uyku süresi, metaboliksendrom ve bileşenleri arasında ayrı ayrı doz-yanıt ilişkisini inceleyen en büyük çalışma. Önceki çalışmamızın örneğini genişletebildiğimiz için daha önce fark edilmeyen uyku ve metaboliksendrom arasındaki ilişkileri tespit edebildik.

Metaboliksendromlara, uzun süre uyuyan kadınlar ile kısa süre uyuyan erkeklerde daha fazla rastlanıyor. Bu da uyku süresi ile metaboliksendrom arasındaki bir cinsiyet farklılığı olduğunu gösteriyor."

Araştırmaya göre, günde 6 saatten az uyuyanlar arasında erkeklerde metaboliksendrom ve geniş bel çevresi, kadınlarda da geniş bel çevresi görülme olasılığı daha yüksek.

Çalışma, günde 10 saatten fazla uyuyan erkeklerde metaboliksendrom ve trigliserit düzeylerinin artması olasılığının daha fazla olduğunu ortaya koydu. Benzer şekilde araştırma, uzun süre uyuyan kadınlarda daha geniş bel çevresi, artan trigliserit, kan şekeri seviyeleri, düşük "iyi" kolesterol seviyeleri ile metaboliksendrom olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi.

 

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Son Güncelleme: 13.06.2018 18:20
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