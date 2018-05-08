5. Altın Palmiye Altın Ödülleri sahiplerini buldu

Sinema, televizyon ve müzik alanında 28 kategoride adayların yarıştığı Zer 5. Altın Palmiye Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Yılın en iyi spor programı Beyaz Futbol'a verildi.

28 kategoride adayların kıyasıya yarıştığı 5. TürkiyeAltın Palmiye Ödülleri, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Halkın oylarıyla sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin belirlendiği törene çok sayıda davetli katıldı.

“5 Yılda 5 Yıldız'' sloganıyla kültür, sanat, müzik, medya, ekonomi gibi yaşamın içerisindeki her alanda ödüllerin dağıtıldığı gecede yılın girişimci iş adamı ödülünü Armed Güvenlik ve Alarm Sistemleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmazalırken, yılın en iyi yerel yöneticisi ödülünü Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta aldı.

Yılın girişimci iş adamı ödülünü alan İbrahim Yılmaz yaptığı açıklamada, “Yılın girişimci iş adamı ödülünü aldık. Sıfır sermaye ile başladığımız bu işte Türkiye geneline yayıldık. İşimiz güvenlik sektörü olduğu için Türkiye'de birçok ilde güvenlik sistemleri yapmaya başladık. Film, sinema ve yapım üzerine yeni bir şirket kurduk. Türkiye'de birkaç ünlü isim ile Türkiye'de sinema filmiçekeceğiz. Bu sinema filmi gerçek hayattan alıntı olup, gerçek bir hikaye olmasına önem veriyoruz. Yılın girişimci ödülünü almak bize gerçekten gurur verdi. Yılın girişimcilik ödülüne birçok aday vardı. Bunların içerisinden bizim seçilmemiz bizi ayrıca onurlandırdı. Türkiye'deki gençler için şunu söylemek isterim. Yapamazsınız, yapmayın etmeyin derlerse inanmayın. Çünkü olumsuz yönde çağrı yapan çok insan var. Kimse bir iş kur, güzel bir şeyler başar demez. Bunun önemi şudur. Kesinlikle başaramazsın, yapamazsın diyenlere kulak asmayın. Başaracağım, yapacağım söyleyin ve başarın” dedi.



'Bu ödüller bizi daha motive ediyor'

Kültür ve sanat konusunda ulusal ve uluslararası çalışmaları ile yılın en iyi yerel yöneticisi ödülünü alan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Her şeyden önce kültür sanat alanında ülkemizin her geçen gün çok güzel şeyler yaptığını görmek hepimizi heyecanlandırıyor. Bu anlamda bizlerde belediyeler olarak kültür ve sanat ile ilgili projelerimizi ve çalışmalarımızı artırdık. Bunların karşılığında böyle ödüllere layık görülmek tabii ki bizim heyecanımızı artırıyor. İlçemiz adına 2018 yılı itibariyle daha çok kültür ve sanata hizmet etme noktasına ağırlık verdik. Bunun sebebi de insanlar artık ihtiyaçları karşılandıkça farklı şeyler istiyorlar. İstanbul gibi yoğun bir metropol kentinde daha hoş zaman geçirecek, kendini geliştirebilecek kültür ve sanat ile ilgili hizmetler bekliyorlar. Bizde bu anlamda ilçemizde eksikliğini gördüğümüz kültür ve sanat ile ilgili gerek çocuklarımıza, gerek kadınlarımıza yönelik etkinlik ve hizmetlerimizi artırarak bu alanda inşallah önümüzdeki yıllarda daha çok proje ve hizmetler yapmayı planladık. Bu ödüller de bizi daha fazla motive ediyor, daha fazla alanda hizmet yapmaya teşvik ediyor. Her şeyden önce ödülü arkadaşlarımız adına alırken Engelliler Haftası olduğunu hatırlatır ve tüm engelliler adına bu ödülleri de onlara hediye ettiğimizi de ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Gecede halk oylamasıyla Zer 5. Altın Palmiye Ödülleri'ni alan isimler şöyle:



Yılın Erkek Pop Sanatçısı: Soner Sarıkabadayı, Yılın Kadın Pop Sanatçısı: Hande Yener, Yılın Erkek Fantezi-Arabesk Sanatçısı: Alişan, Yılın Kadın Fantezi -Arabesk Sanatçısı: Ebru Yaşar, Yılın Şarkısı: Manuş Baba (Eteği Belinde), Yılın Düeti: Serkan Kaya/İntizar (Asla Bitmiyor), Yılın Rock Sanatçısı: Emre Aydın

Yılın Sinema Filmi: Ayla, Yılın Erkek Sinema Oyuncusu: Barış Arduç (Mutluluk Zamanı), Yılın Kadın Sinema Oyuncusu: Elçin Sangu (Mutluluk Zamanı), Yılın Sinema Yönetmeni: Özcan Deniz (Öteki Taraf)

Yılın Aksiyon Dizisi: Söz, Yılın Dram Dizisi: Aşk ve Mavi, Yılın Komedi Dizisi: Yeni Gelin, Yılın Erkek Dizi Oyuncusu: Tolga Sarıtaş (Söz), Yılın Kadın Dizi Oyuncusu: Burcu Kıratlı (Aşk ve Mavi), Yılın Dizi Yönetmeni: Yağız Alp Akaydın (Söz), Yılın Kanalı: Star TV, Yılın Müzik Kanalı: Kral Pop TV

Yılın Haber Kanalı: CNN Türk, Yılın Kadın Haber Sunucusu: Nazlı Çelik, Yılın Erkek Haber Sunucusu: Cem Öğretir, Yılın Televizyoncusu: Veyis Ateş, Yılın Komedi Sanatçısı: Ahmet Kural - Murat Cemcir

Yılın Gazetesi: Posta, Yılın Radyosu: Kral Pop, Yılın Radyocusu: Afrikalı Ali - Kral FM, Yılın Sosyal Medya Fenomeni: Enes Batur