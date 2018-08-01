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45 hava aracı Ankara'dan Isparta'ya taşınıyor

Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın planlı taşınması kapsamında uçak ve helikopterlerden oluşan 45 hava aracı aralıklarla Ankara'dan Isparta'ya naklediliyor.

45 hava aracı Ankara'dan Isparta'ya taşınıyor

Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın planlı taşınması kapsamında uçak ve helikopterlerden oluşan 45 hava aracı aralıklarla Ankara'dan Isparta'ya naklediliyor.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:52
45 hava aracı Ankara'dan Isparta'ya taşınıyor

45 hava aracı Ankara'dan Isparta'ya taşınıyor

Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın planlı taşınması kapsamında uçak ve helikopterlerden oluşan 45 hava aracı aralıklarla Ankara'dan Isparta'ya naklediliyor.

Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın Isparta'ya taşınmasıyla ilgili alınan karar kapsamında hava araçlarının intikali gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda sabah saatlerinden itibaren Ankara'dan 15 T-128 eğitim uçağı, 15 AB-216 ve 15 UH-1 helikopteri olmak üzere toplam 45 hava aracının Isparta'ya havadan intikali yapılıyor.

Uçak ve helikopterler saat 07.00'den itibaren her saat başında 6 uçak/helikopter olacak şekilde havalanacak.

Söz konusu çalışmaların akşama kadar tamamlanmasının hedeflendiği, planlı çalışmadan dolayı vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiği belirtildi.

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