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400 bin kişiye emeklilik şoku

CHP Milletvekili Gürsel Tekin, soru önergesi verdi verdi. Tekin, “isteğe bağlı sigorta uygulamasının yürürlükten kaldırılması nedeniyle 400 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiği” iddiasını sordu.

400 bin kişiye emeklilik şoku

CHP Milletvekili Gürsel Tekin, soru önergesi verdi verdi. Tekin, “isteğe bağlı sigorta uygulamasının yürürlükten kaldırılması nedeniyle 400 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiği” iddiasını sordu.

01 Eylül 2018 Cumartesi 09:56
400 bin kişiye emeklilik şoku

CHP Milletvekili Gürsel Tekin, soru önergesi verdi verdi. Tekin, “isteğe bağlı sigorta uygulamasının yürürlükten kaldırılması nedeniyle 400 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiği” iddiasını sordu.

SSK'lıların “isteğe bağlı sigorta” uygulamasının yürürlükten kaldırılması nedeniyle, 400 bin kişinin emekliliğinin de iptal edildiği öne sürüldü. Aile ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Sahteciliğe yönlendirilen vatandaş şimdi de cezalandırılıyor” dedi.

ÇALIŞMAYANLAR İÇİN ÇIKIŞ YOLU SSK'lıların sık kullandığı “isteğe bağlı sigorta” uygulamasına, çalışmaya ara veren veya çalışmayanlar sık olarak başvuruyor.

ÇALIŞMAYANLAR İÇİN ÇIKIŞ YOLU
SSK'lıların sık kullandığı “isteğe bağlı sigorta” uygulamasına, çalışmaya ara veren veya çalışmayanlar sık olarak başvuruyor.

BAĞ-KUR'A YÖNLENDİRDİLER

Tekin, isteğe bağlı sigortanın SSK'lılar için kaldırılmasından sonra bu durumdakilerin Bağ-Kur'a yönlendirildiğini, vatandaşların da daha fazla maaş alabilmek için şirketler üzerinden prim yatırdığını belirtti. Bu şirketlerin bir bölümünün sahte çıktığını vurgulayan Tekin, tespit edilenlerin de emekliliklerinin iptal edildiğini belirtti. 400 bin kişinin emekliliklerinin iptal edildiği duyumları aldıklarını da belirten Tekin, “‘SSK'lılar için ‘isteğe bağlı sigorta'yı geri getirmeyi düşünüyor musunuz?” diye sordu. Çalışmaya ara veren ya da çalışamayanlar için isteğe bağlı sigortanın bir çıkış yolu olduğunu söyleyen Tekin, şu soruların yanıtlanmasını istedi:

‘'İsteğe bağlı SSK'yı kaldırarak vatandaşları neden sahte şirketlerle muhatap ettiniz? 2008 yılından günümüze kadar, hizmet akdine göre fiilen çalışmadığı halde kendini SSK'lı gösteren kişi sayısı kaçtır? Fiili çalışma olmadan herhangi bir iş yerinde sahte sigortalı oldu diye kaç kişinin emekliliği iptal edilmiştir? Sahte sigortalılık nedeni ile toplam kaç lira emekli maaşı ve sağlık harcaması geri istenmiştir?''

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