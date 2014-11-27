4 Yaşındaki Çocuk 4 Aylık Kardeşini

4 yaşındaki çocuk tüfekle oynadı ve...

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde evlerinde bulunan tüfekle oynayan 4 yaşındaki çocuk, kazayla 4 aylık kardeşini başından vurarak öldürdü, annesini yaraladı





Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde evlerinde bulunan tüfekle oynayan 4 yaşındaki çocuk, kazayla 4 aylık kardeşini başından vurarak öldürdü, annesini yaraladı.



Edinilen bilgiye göre, Şarkikarağaç’ın Aşağıdinek köyünde 4 yaşındaki kız çocuğu Z.Y. babası 30 yaşındaki babası Murat Y.’ye ait tüfekle oynamaya başladı. O sırada annesi Neslihan Y, 4 aylık kızı Ayşe Y. ile birlikte odaya girdi. Z.Y’nin elindeki tüfeğin ateş almasıyla annesinin kucağında olan Ayşe Y. başından vuruldu. Anne Neslihan Y’nin ise vücuduna saçmalar isabet etti.



Koyunlarını ağıla kapatan baba Murat Y, silah sesi duyması üzerine odaya eve koştu. Şoke olan baba Murat Y’nin haber vermesiyle eve gelen ambulansla 4 aylık Ayşe Y. ile anne Neslihan Y. Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Minik Ayşe yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yaralı Nesliyan Y. ise Süleyman Demirel Üniversitesi(SDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi.



Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

