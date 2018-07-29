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4. nükleer santral için düğmeye basıldı

Başkan Erdoğan, Çin'in nükleer santral konusuna olumlu yaklaştığını belirterek, 4'üncü santrale de Çin'le başlanabileceğini söyledi.

4. nükleer santral için düğmeye basıldı

Başkan Erdoğan, Çin'in nükleer santral konusuna olumlu yaklaştığını belirterek, 4'üncü santrale de Çin'le başlanabileceğini söyledi.

29 Temmuz 2018 Pazar 21:49
4. nükleer santral için düğmeye basıldı

4. nükleer santral için düğmeye basıldı

Başkan Erdoğan, Çin'in nükleer santral konusuna olumlu yaklaştığını belirterek, 4'üncü santrale de Çin'le başlanabileceğini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı BRICS Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Xi ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Basın mensuplarının bu görüşmeyle ilgili sorularını yanıtlayan Erdoğan, Çin'le Türkiye arasındaki nükleer enerji konusunun üzerinde durduklarını belirtti.

'ZAYIF BİR DURUM SÖZ KONUSU'

Erdoğan nükleer enerjide Rusya ile adım atıldığını söylerken, 'O şu anda yürüyor. 20-22 milyar dolarlık bir yatırım. Ciddi bir yatırım. İkincisini Japonlar ile imzaladık. 3'üncü ayak olarak da Fransızlar var orada. Fakat, nedense orada zayıf bir durum söz konusu.' dedi.

'ÇİN OLUMLU YAKLAŞIYOR'

Üçüncü nükleer santralı Çin ile yapmak istediklerini vurgulayan Erdoğan, 'Çin, 3'üncü nükleer santrale olumlu yaklaşıyor. İnşallah ona da başlayacağız. İyi bir noktaya geldik. Mesafe aldıktan sonra 4'üncüye de onlarla başlamamız söz konusu.' şeklinde konuştu.

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