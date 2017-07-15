30. Yerel Medya Özendirme Yarışması Ödül Töreni

TC BAŞBAKANı YILDIRIM: "BU DARBEYE YELTENEN ALÇAKLAR ELBETTE HESABINI SONUNA KADAR VERECEKLERDİR. TİŞÖRTÜNE KAHRAMAN YAZMAKLA KURTULACAKLARINI, MEYDAN OKUYARAK BU İŞTEN SIYRILACAKLARINI ZANNEDİYORLAR. ALNINDA HAİN YAZANIN GÖĞSÜNDE KAHRAMAN YAZSA NEYE YARAR"

"MEDYA O GÜN (15 TEMMUZ) DURUMDAN VAZİFE ÇIKARARAK, HEMEN DEVREYE GİRMİŞ VE ALÇAK DARBECİLERİN OYUN PLANINI BOZMUŞTUR. YAPTIKLARI İŞGAL GİRİŞİMİ AKAMETE UĞRAMIŞ VE MİLLETİMİZİN DUYDUĞU HABERLERLE ÜMİTLERİ YEŞERMİŞ VE MEYDANLARA İNMİŞTİR"

"MEDYA O GECE HAKİKATEN ÇOK İYİ BİR SINAV VERMİŞTİR. BEN BU VESİLEYLE BİR KERE DAHA YEREL, MEDYAYI, ULUSAL MEDYAYI, İNTERNET MEDYASINI, SOSYAL MEDYAYI BÜTÜN MEDYA MECRALARINI VE ORADA KORKUSUZCA GÖREV YAPAN, SİLAHLARA KARŞI KENDİSİNİ ORTAYA KOYAN BÜTÜN FEDAKAR MEDYA MENSUPLARINA ÜLKEM VE MİLLETİM ADINA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, "Bu darbeye yeltenen alçaklar elbette hesabını sonuna kadar vereceklerdir.Tişörtüne kahraman yazmakla kurtulacaklarını, meydan okuyarak bu işten sıyrılacaklarını zannediyorlar. Alnında hain yazanın göğsünde kahraman yazsa neye yarar" dedi.

Yıldırım, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nce 30'uncusu düzenlenen Yerel Medya Özendirme Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Yıldırım, bugünkü ödülün 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz adına düzenlendiğini belirterek, "Cambaz başta olmak üzere 15 Temmuz alçak darbe karşısında göğüslerini siper eden, bayrağı yere düşürmeyen, demokrasiyi kurtaran ve ülkemizin bağımsızlığı, birliği, beraberliği için mücadele eden, bu uğurda şehit düşen bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Gazilerimize hayırlı, uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Basın tarihine bakıldığında, yerel basının, Anadolu basınının özel bir öneminin her zaman olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Aslında Anadolu basını gazi basındır. İstiklal Harbi boyunca Anadolu'da çok büyük işler görmüştür, büyük hizmetler ifa etmiştir. O dönem milletimizin moral değerlerini yüksek tutmak için çok ciddi gayret göstermiştir" diye konuştu.

Yıldırım, kara propagandalara karşı sağlıklı bilgilendirmenin Anadolu basınıyla yapıldığını, dönemin gazetecilerinin top sesleri arasında, çatışma ortamında yayınlarını binbir zorlukla ama fedakarlıkla sürdürdüklerini anlattı.

Zafer kazanılması ve Cumhuriyetin kurulmasının ardından da Anadolu basının halkın ve demokrasinin sesi, savunucusu olmaya devam ettiğinin altını çizen Yıldırım, "Türkiyede özgürlük alanları sizler sayesinde gelişiyor ve demokrasimiz sizler sayesinde güçleniyor" dedi.

15 TEMMUZ VE MEDYANIN GÜCÜ

15 Temmuz alçak darbe girişiminde medyanın gücüne değinen Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"O gecenin şüphesiz kahramanları var. Bu kahramanların başında kendisini bu ülkeye adamış dirayetli Cumhurbaşkanı, bayrağını, özgürlüğünü, ülkesini, milletini seven dirayetli bir hükümet var. O gecenin kaderini ve seyrini de değiştiren medya. Medya o gün durumdan vazife çıkararak, hemen devreye girmiş ve alçak darbecilerin oyun planını bozmuştur. Yaptıkları işgal girişimi akamete uğramış ve milletimizin duyduğu haberlerle ümitleri yeşermiş ve meydanlara inmiştir. Medya o gece hakikaten çok iyi bir sınav vermiştir. Ben bu vesileyle bir kere daha yerel, medyayı, ulusal medyayı, internet medyasını, sosyal medyayı bütün medya mecralarını ve orada korkusuzca görev yapan, silahlara karşı kendisini ortaya koyan bütün fedakar medya mensuplarına ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."

Türkiye'de ne olup bittiğini, ne yaşandığını anlamak için yerel medyaya büyük ihtiyaç olduğunu ifade eden Yıldırım, yerel medya kuruluşlarının sayı ve etkinliklerinin giderek arttığını, bunun da ülke, demokrasi ve gelecek için ümit verici olduğunu belirtti.

Yıldırım, "Hükümet olarak güçlü demokrasi için yerelleşme adına, yerel medyanın güçlenmesi için gerekli çalışmayı geçmişte yaptık, bundan sonra da yapacağız" açıklamasında bulundu.

15 Temmuz'un birçok yönüyle ele alınması gereken önemli bir gün olduğuna işaret eden Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"15 Temmuz sadece Türkiye'de başarısız darbe girişimi olarak değil ama Türk siyasi tarihinde tanka, topa, tüfeğe, uçağa, bombaya karşı imanından, vatan sevgisinden, bayrak sevgisinden başka silahı olmayan milletin ortaya koyduğu bir zaferin adıdır. Bu dünyada hiçbir örneği olmayan bir başarıdır, bir zaferdir. Son 50 yıllık tarihimizde darbeler var.

Ama ilk defa bir darbenin püskürtüldüğü bir günden bahsediyorum.

Demokrasiyi, gelecek nesilleri kurtardık, ülkenin bağımsızlığını, birliğini, kardeşliğini tesis ettik. Bu darbeye yeltenen alçaklar elbette hesabını sonuna kadar vereceklerdir. Tişörtüne kahraman yazmakla kurtulacaklarını, meydan okuyarak bu işten sıyrılacaklarını zannediyorlar. Alnında hain yazanın göğsünde kahraman yazsa neye yarar."