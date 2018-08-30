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3. havalimanı hakkındaki o iddia Bakanlık tarafından yalanlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından İstanbul yeni havalimanından gerçekleşecek uçuşlar için Hazineden Bulgaristan'a ödeme yapılmayacağı bildirildi.

3. havalimanı hakkındaki o iddia Bakanlık tarafından yalanlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından İstanbul yeni havalimanından gerçekleşecek uçuşlar için Hazineden Bulgaristan'a ödeme yapılmayacağı bildirildi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 22:09
3. havalimanı hakkındaki o iddia Bakanlık tarafından yalanlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından İstanbul yeni havalimanından gerçekleşecek uçuşlar için Hazineden Bulgaristan'a ödeme yapılmayacağı bildirildi.

Bakanlık tarafından bazı basın yayın kuruluşlarında TBMM Başkanlığına verilen bir soru önergesi kaynak gösterilerek, “3. havalimanı için Bulgaristan’a para mı ödeyeceğiz?” başlıklı haberle ilgili olarak yazılı açıklama yapıldı.

“HAZİNEDEN PARA ÖDENMESİ İDDİASI GERÇEK DIŞIDIR”

İstanbul yeni havalimanını karalamaya yönelik yapılan haberlerde öne sürülen iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

“İstanbul yeni havalimanı kullanılarak yapılacak uçuşlar için hava araçlarının kullanacağı geliş ve kalkış rotaları ile hava koridorlarına ilişkin yayınlar 16 Ağustos’ta tüm dünyaya ilan edilmiştir. Herhangi bir iç hat uçuşunun yeni havalimanına inişi ya da kalkışı için kullanacağı rotaların tamamı ülkemiz hava sahası içindedir. Herhangi bir iç hat uçuşunun Bulgaristan, Romanya veya bir başka ülke hava sahasını kullanması ve bunun karşılığında hazineden para ödenmesi iddiası tamamen gerçek dışıdır.”

Öte yandan açıklamada, Türkiye hava sahasına batıdan giren veya batıya çıkacak transit veya dış hat uçuşlarında ise halen Bulgaristan ve Yunanistan hava sahasının kullanıldığı hatırlatılarak, “Yeni havalimanı açıldığında da aynı durum devam edecektir. Hazineden bu uçuşlara da herhangi bir ödeme bugün yapılmadığı gibi yarın da yapılmayacaktır” bilgisine yer verildi.

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