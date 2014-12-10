3 Aylık Bebeğin Parmağına Öyle Bir Şey Dolandı Ki...

Sivas'ta annesi Sibel Varol'un saçının dolaşması sonucu sol ayak parmağını kaybetme riski bulunan 3 aylık Hifa Hazal, hastaneye kaldırıldı. Küçük bebeğin parmağı yapılan müdahaleyle kurtarıldı





Kent merkezinde Kadı Burhanettin Mahallesi’nde oturan Sibel-Yüksel Varol çiftinin ilk çocuğu Hifa Hazal Varol’un sol ayak 4’üncü parmağına saç teli dolaştı. Fark edilmeyen saç teli, dolaşıp parmağı sıkınca kan dolaşımını kesti. Morarmaya başlayan parmak bebeğin anneannesi Naile Yılmaz çoraplarını çıkarırken fark etti.

Panik içinde torununu alarak Sivas Devlet Hastanesi acil servisine giden Yılmaz burada yapılan ilk müdahale ardından Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek ortopedi servisinde tedavi altına alındı. Burada parmağına dolaşan seç teli çıkarılan minik Hifa Hazal Varol’un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

"KANGREN OLABİLİRDİ"

Zamanda müdahale edilmese bebeğin parmağını kaybedebileceğini söyleyen CÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Seyran Kılınç, şöyle dedi:

"Aslında çok sık karşılaşan vakalar değil. Oluş ve sonrası için ciddiye alınacak vakalar. Çevredeki her hangi bir uzun saç veya ip çocuğun hareketleri sırasında parmağa dolanabiliyor. Daha sonra dolaşan parmağın alt bölgesindeki kan akımını kesiyor. Ve morarma başlıyor. Çok sık karşılaşılmamakla beraber çocuk konuşma ve algı yeteneğine sahip olmadığı için şikayetlerini de söyleyemiyor. Yakınlarıda bunu takip etmeyebiliyor. Çorap çıkarıldığı zaman vahim durum fark edilmiş oluyor. Bunun için ara sıra çocukların bu bölgelerinin kontol edilmesi gerekiyor. Çocuklarda bu tip vakalar sık olamasa da ciddi sorunlar yaratabiliyor. Takibinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Çocuğumuzun parmağı kangren olabilirdi. Çocuk yatağının çevresinde uzun saç ve ip bulunmaması gerekiyor. Bizim bu olayımızda anneanne durumu fark etmeseydi parmak kaybedilebilirdi."