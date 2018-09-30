25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde En İyi Film “Sibel“

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASINDA "EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ" YÖNETMENLİĞİNİ ÇAĞLA ZENCİRCİ VE GUİLLAUME GİOVANETTİ'NİN YAPTIĞI "SİBEL" FİLMİNE VERİLDİ

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Ulusal Uzun Metraj Film yarışması ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. "En İyi Film Ödülü"ne yönetmenliğini Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti'nin yaptığı "Sibel" filmi layık görüldü.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, sunuculuğunu Burcu Esmersoy ile Emre Karayel'in yaptığı Kapanış ve Büyük Ödül Töreni, ünlü sanatçıların kırmızı halıdan geçerek tören alanına gelmesiyle başladı.