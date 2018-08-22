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24 Türk hacı kutsal topraklarda hayatını kaybetti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şu ana kadar 24 Türk hacısının, kalp krizi ve beyin kanaması nedeniyle hayatın kaybettiğini açıkladı.

24 Türk hacı kutsal topraklarda hayatını kaybetti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şu ana kadar 24 Türk hacısının, kalp krizi ve beyin kanaması nedeniyle hayatın kaybettiğini açıkladı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:31
24 Türk hacı kutsal topraklarda hayatını kaybetti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şu ana kadar 24 Türk hacısının, kalp krizi ve beyin kanaması nedeniyle hayatın kaybettiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke'deki Din Hizmetleri Ataşeliğinde gazetecilerle bayramlaşma programında açıklama yaptı.

Erbaş, hacıların Arafat Vakfesinin ardından ilk gün şeytan taşlama vazifesi ile ziyaret tavafı ve say uygulamalarını büyük çoğunlukla tamamladığını belirtti.

Türk hacılarının kurbanlarının kesildiğini ve depremin yaşandığı Venezuela ile Endonezya'ya kurban etinin gönderileceğini belirten Erbaş, şöyle konuştu:

"Türkiye'den gelen bütün hacılarımızın kurbanları kesilmiş oldu. Şu an itibarıyla 82 bin 950 hacımızın kurbanı kesildi. Endonezya'nın Açe bölgesi ve Venezuela'daki depremzedelere kurban eti dağıtıyoruz. Hindistan'da fırtına ve sel felaketi oldu. Gönüllülerimiz orada da kurban etlerini mağdurlara ulaştırmaya çalışıyor."

“145 farklı ülkede kurban eti dağıttık”

Diyanet Vakfı Gönüllüleri adı altında bir çalışma yaptıklarını ve 400'e yakın gönüllü ile 145 farklı ülkede kurban etleri dağıttıklarını belirten Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığına duyulan güvenin her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene 425 bin civarında kurban Diyanet Vakfına bağışlandı. Geçen seneyi ikiye katladı. Bu ilgi milletimizin bize emanet ettiği kurbanları yerine ulaştırma noktasında gayretimizi artırıyor. Gönüllülerimizin sayısını artırıyor.

Bu güzel tablo bize milletimizin büyüklüğünü ve her geçen gün 'veren el olma' noktasındaki anlayışının geliştiğini gösteriyor. Halkımızın Diyanet İşleri Başkanlığına ve Diyanet Vakfına duyduğu güveni gösteriyor."

24 Türk hacısı hayatını kaybetti

Kutsal topraklarda hayatını kaybeden Türk hacı sayısı hakkında bilgi veren Erbaş, "Şu ana kadar 24 Türk hacısı hayatını kaybetti. Bir kısmı kalp krizi ve beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Vefat edenler arasında sürekli hastalığı olanlar da vardı. Onlar da burada vefat etti." şeklinde konuştu.

Kurban eti kesiminin belediyelerle iş birliği yapılarak hijyenik ortamda ve kurbanlıklara eziyet edilmeden yapılması uyarısında bulunan Erbaş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım başta olmak üzere kurbanlarını Diyanet Vakfına bağışlayan herkese teşekkür etti.

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