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24 terörist etkisiz hale getirildi!

Operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 132, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 22, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 967, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 2 zanlı gözaltına alındı.

24 terörist etkisiz hale getirildi!

Operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 132, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 22, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 967, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 2 zanlı gözaltına alındı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:16
24 terörist etkisiz hale getirildi!

Bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 24 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel HarekatJandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 821 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 132, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 22, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 967, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 2 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan planlı operasyonlarda, bin 123'ü terör suçları, 83'ü düzensiz göç ve 3 bin 634'ü uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 840 kişi yakalandı.

24 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında biri ölü, 14'ü sağ, 9'u teslim olmak üzere 24 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari, Bitlis, Şırnak, Tunceli, Mardin ve Kahramanmaraş'ta yürütülen operasyonlarda, terör örgütü mensuplarınca kullanılan 7 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 10 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince ayrıca 532 kilogram patlayıcı madde, 20 el bombası, 5'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 6 silah ile 533 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonları 

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 656 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 259 kilogram esrar, 206 kilogram eroin, 16 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 2 kilogram metamfetamin, 30 bin 845 ectasy hap, 351 bin 537 captagon, 46 bin 434 sentetik ecza, 12 bin 581 kök kenevir bitkisi, 512 bin 244 paket kaçak sigara ve 70 ton 108 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 586 şüpheli gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadele 

Bölücü terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ'ın propagandasını yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren bin 327 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 588 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Asayiş denetimleri

Huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş, terör, narkotik ve kaçakçılıkolayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için 10 Mayıs'ta ülke genelinde yer alan tren istasyonları ve otobüs terminallerinde 'otobüs terminalleri/tren gar ve istasyonları uygulaması' gerçekleştirildi. 17 bin 318 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda 119 bin 737 kişi kontrol edilirken 301 aranan şüpheli ile 36 aranan araç yakalandı.​

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TSK24Teröristöldürüldü
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