24 Günlük Bebeğini Diri Diri Gömdü!

Tayland'ın Phitsanulok şehrinde, işsizlik nedeniyle bunalıma giren 30 yaşındaki Natthaphat Khonsakrom, 24 günlük bebeğini diri diri toprağa gömerek ölümüne neden oldu.



Kwai Noi Nehri kenarında uzun süre dalgın bir şekilde oturan Natthaphat Khonsakrom'u gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, polis ekipleri ve Khonsakrom'un yakınları nehrin kenarına gitti. Görgü tanıkları, Khonsakrom'un nehir kenarına girerken kucağında bir bebek olduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri, çevrede arama başlattı.



Kuma gömülü bulunan bebek, hemen hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin vücudunda darp izine rastlanmadığı açıklandı.



Natthaphat Khonsakrom'un polise verdiği ifadede, eşinin ve kendisinin son zamanlarda işsiz kalmasından dolayı çaresizlikten çok stres altında olduğunu, parasızlık nedeniyle de bebeğine bakamayınca gömmek zorunda kaldığını söylediği belirtildi.



Kocası 28 yaşındaki Jittipan Saengsuk'un geçtiğimiz pazartesi günü karısının kayıp olduğunu ve yeni doğan bebeği de beraberinde götürdüğünü polise bildirdiği ortaya çıktı. Genç babanın iki gün önce polise karısının kendi canına veya bebeğin canına kast edebileceğini söylediği gelen bilgiler arasında.