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"23 terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"23 terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:13
"23 terörist etkisiz hale getirildi"

23 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, JandarmaÖzel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 692 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 715 terör (PKK/KCK 130, aşırı sol 46, DEAŞ 50, FETÖ/PDY 489), 3 bin 579 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 130 düzensiz göçle mücadele olmak üzere toplam 4 bin 424 kişi gözaltına alındı. Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda (8 ölü, 7 sağ, 8 teslim) toplam 23 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde 7 ilde (Diyarbakır 9, Kahramanmaraş 1, Hakkari 2, Mardin 1, Tunceli 8, Muş 1, Van 5) toplam 27 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilirken, 13'ü ağır ve uzun namlulu toplam 15 silah, 8 adet el bombası, bin 996 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 312 kilo patlayıcı madde, 22 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 539 operasyonda ise 760 kilo esrar, 250 kilo eroin, 0,25 kilo kokain, 21,68 afyon sakızı, 2,4 kilo sentetik kannabinoid, 4 kilo metamfetamin, 16 bin 143 adet ectasy hap, 3 bin 617 captagon, 3 bin 909 sentetik ecza, 22 bin 097 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca 491 bin 778 paket kaçak sigara, 96 bin 562 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. operasyonlar kapsamında 3 bin 579 kişi gözaltına alındı. Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve operasyonlarda 408 şüpheli gözaltına alındı. 58,4 kilo esrar, 1,2 kilo eroin, 1,1 kilo afyon sakızı, 200 gram kokain, 2,3 kilo sentetik kannabinoid, 3,3 kilo metamfetamin, 7 bin 728 adet uyuşturucu hap, 17 kök kenevir ve 46 tabanca/tüfek ele geçirildi.

ASAYİŞ UYGULAMALARI

Düzenlenen asayiş uygulamalarında ise genel asayiş, kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi ve vatandaşların huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite kampüsleri, öğrenci yurtları ve yakın çevrelerinde faaliyet gösteren umuma açık yerler ile metruk binalar, park ve bahçeler, okul servis araçlarında 15 bin 924 personelin katılımıyla “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulamaları-4” yapıldı. Uygulama sonucunda 111 bin 733 şahıs ve 17 bin 295 iş yeri kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 115 şahsa adli/idari işlem yapıldı. Ayrıca parklarda uyuşturucu satışı ve kullanımını engellemek, parkların şüpheli şahısların bulunduğu yerler haline dönüşmesini engelleyerek herkes tarafından rahatça kullanılmasını sağlamak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak 5 bin 840 parkta 9 bin 283 personel ve 34 dedektör köpeğin katılımı ile “Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması-2” gerçekleştirildi.

Uygulama sonucunda 54 bin 109 şahıs, 5 bin 403 araç ve bin 147 iş yeri kontrol edildi.

SİBER SUÇLAR

Siber suçlarla mücadelede kapsamında terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 405 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 226 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Ayrıca düzensiz göçle mücadelede 437'si denizlerde olmak üzere toplam 4 bin 378 düzensiz göçmen yakalanarak, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 130 organizatör gözaltına alındı.

Anahtar Kelimeler:
TSK23PKKöldürüldü
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