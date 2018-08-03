200 yıllık ceviz ağacı yılda yarım ton ürün veriyor

Çorum Oğuzlar'da 200 yıllık ceviz ağacından yılda yarım tona yakın ürün alınıyor.

Çorum Diktepe mevkisinde bulunan iki asırlık ağaç, Türkiye'nin ceviz ihracatının yüzde 8'ini karşılayan Oğuzlar ilçesinin adeta simgesi.

Yaklaşık 20 metre yüksekliğe sahip tarihi ağaç, ilçe halkı tarafından önemli bir kültürel miras olarak görülüyor.

200 yıllık ceviz ağacının sürekli bakımı yapılıyor

İsmail Kabalak'a ait arazide bulunan ceviz ağacı, yıllara meydan okuyan heybetiyle de görenleri şaşırtıyor.

65 yaşındaki İsmail Kabalak, babasının da cevizin yetiştiği dönemi bilmediğini, yaptığı hesaplamaya göre ağacın en az 200 yıllık olduğunu söyledi.

İsmail Kabalak, ağacın bakımını hiç ihmal etmediklerini belirtti.

Ceviz ağacından mevsim şartlarına göre yılda 300 ile 500 kilogram arasında mahsül aldıklarını anlatan Kabalak, ağacın ilçede bir emsalinin olmadığını söyledi.

"Kültür mirası olarak çocuklarıma bırakacağım"

Ağacı kültürel bir miras olarak çocuklarına bırakacağını ifade eden Kabalak, şunları dile getirdi:

"Kırk dönüm civarında ceviz ağaçlarının bulunduğu arazim var. Bu arazilerimi çocuklarıma miras bırakacağım ancak bu ağacı çocuklarıma kültür mirası olarak emanet edeceğim. Çocuklarım ceviz ağacının bakımının nasıl yapılacağı konusunda bilgili. Bu asırlık ağacımızı her yıl birlikte hasat ediyoruz. Bunun gibi ağaçlar verimden düştüğü zaman kütük olarak satılıyor. Biz satmayı hiç düşünmedik ve bundan sonra da düşünmeyeceğiz. Bu ağaç benden sonra çocuklarım tarafından da yaşatılacak ve uzun yıllar daha ceviz vermeye devam edecek."

"İlçedeki ceviz ağaçlarının atası"

İlçede ceviz ağacı yetiştirme, sulama, bahçe kurma ve hastalıklarla mücadeledeki tecrübeleri nedeniyle "ceviz profesörü" olarak anılan 48 yaşındaki Kazım Cıbır, 200 yıllık ağacın diğer ceviz ağaçlarının atası olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Benim çocukluğumda da ilçemizin her tarafı ceviz ağaçlarıyla kaplıydı. O dönemde çok fazla yaşlı ağacımız vardı. Ancak mobilya sanayi bizim buraları keşfetti ve insanlar ağaçlarını kütük olarak mobilyacılara sattı. Bütün büyük ağaçlar satıldı. Bir tırın götüremeyeceği kadar büyük ağaçlar vardı ancak hepsi satıldı. O zaman bir katliam yaşandı.

Şimdi yine her yerde ceviz ağaçlarımız var ancak bunun gibi eski ağacımız sadece birkaç tane kaldı. Bu ağaç ilçemizdeki en eski ağaç ve herkesçe bilinir. Dolayısıyla bu ağaç Oğuzlar'daki ceviz ağaçlarının atası. En bakımlı eski ağacımız bu. İnşallah uzun yıllar daha yaşayacak ve verim verecek."

Kaynak: AA