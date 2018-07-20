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20 Temmuz KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı İzmir’de de kutlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44'üncü yıl dönümü İzmir'de törenle kutlandı.

20 Temmuz KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı İzmir’de de kutlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44'üncü yıl dönümü İzmir'de törenle kutlandı.

20 Temmuz 2018 Cuma 11:02
20 Temmuz KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı İzmir’de de kutlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44'üncü yıl dönümü İzmir'de törenle kutlandı.

Kutlama nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenklerin konulması ve saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı okundu. 
Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İzmir Başkonsolosu İpal Emin, 44 yıl önce bugün, Türkiye'nin tarihi bir karar alarak Kıbrıs'ta Barış Harekatı'nı gerçekleştirdiğini ve Kıbrıs Türk halkını esaretten, toplu mezarlardan kurtardığını belirtti. 
Emin, Türkiye'nin barış, insan hakları ve demokrasi için el ele vererek Kıbrıs'ta bir destan yazdığını ifade etti. 
Rumların "20 Temmuz 1974" tarihini "yok" kabul ettiğini söyleyen İpal Emin, şöyle konuştu: 
"Tüm dünyayı bir yalana inandırmaya devam ediyorlar. Barış Harekatı'nın 'Türkiye'nin işgali' olduğunu iddia ediyorlar. 20 Temmuz Barış Harekatı, Rum-Yunan ikilisinin fiilen adayı Yunanistan'a bağlama adımlarının ardından, 1960 Zürih-Londra Antlaşmalarının Türkiye'ye verdiği garantörlük yetkisiyle adada bulunan soydaşlarını zulümden kurtarmak için cesurca alınmış bir kararla gerçekleştirilmiştir. Bundan sonra kimse adada yaşayan Türkleri yok edecek planlar yapmaya bir kez daha cüret edemeyecektir. Çünkü bizler, Rum tarafının ifade ettiği gibi adada yaşayan azınlık değiliz. Bizler Türkiye ile beraber dimdik ayakta duran bir milletin kopmaz bir parçasıyız."
Kıbrıs sorununun devam etmesi kimsenin yararına olmadığına dikkati çeken Emin, "Kıbrıs Türk tarafı, Türkiye ile tam bir mutabakat çerçevesinde ortaya koydukları irade ve çabalarıyla çözüm yolunda ellerinden geleni yapmıştır. Rum liderliği, biz Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak görmeye devam ettiği sürece, Kıbrıs'ta iki halk arasında adil ve kalıcı bir çözüm tesis etmek mümkün olmayacaktır." diye konuştu. 
Törenin ardından İpal Emin, KKTC İzmir Konsolosluğu'nda tebrikleri kabul etti.
Törene, İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Ege Ordusu Garnizon Komutanlığını temsilen Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan ile gaziler, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
 

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Son Güncelleme: 20.07.2018 14:13
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