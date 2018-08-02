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2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Orgeneralliğe terfi ettirildi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tarafından 24 Haziran seçimleri sürecinde sert şekilde eleştirilen 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, YAŞ'ta Orgeneralliğe terfi ettirildi.

2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Orgeneralliğe terfi ettirildi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tarafından 24 Haziran seçimleri sürecinde sert şekilde eleştirilen 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, YAŞ'ta Orgeneralliğe terfi ettirildi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 23:03
2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Orgeneralliğe terfi ettirildi

2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Orgeneralliğe terfi ettirildi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tarafından 24 Haziran seçimleri sürecinde sert şekilde eleştirilen 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, YAŞ'ta Orgeneralliğe terfi ettirildi.

Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Kararda 9 general ve amiral bir üst rütbeye terfi ettirildi. O terfiler arasında dikkat çeken bir isim vardı. O da 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’di. İsmail Metin Temel, 2. Ordu Komutanı olarak Afrin harekatını yönetmişti.

İNCE SIK SIK ELEŞTİRMİŞTİ

Orgeneral rütbesine yükseltilen Temel, 24 Haziran seçimleri öncesinde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tarafından sert şekilde eleştirilmişti. İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini alkışladığı gerekçesiyle İsmail Metin Temel’i eleştirmiş ve “onun apoletlerini sökeceğim” demişti. İnce’nin sık sık eleştirdiği Temel, YAŞ kararıyla terfi ettirilerek Orgeneral rütbesine yükseltildi.

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