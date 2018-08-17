17 Ağustos Marmara Depremi\'nin 19. Yılı Depremde Hayatını Kaybedenler, Sultanahmet Meydanı\'nda Düzenlenen Törenle Anıldı



İstanbul, 17 Ağustos 18 : Marmara Depremi\'nin 19. yılı dolayısıyla Sultanahmet Meydanı\'nda anma etkinlikleri yapıldı.



Depremde hayatını kaybedenler, İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Türk Kızılayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) iş birliğiyle düzenlenen törenle anıldı.



Meydanda akşam saatlerinde başlayan etkinliğin son bölümünde, 17 Ağustos 1999\'da felaketin gerçekleştiği saat olan 03.02\'de siren çalındı. Etkinlik, depremde yaşamını yitirenler için İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz tarafından okunan hatim duasıyla tamamlandı.



Bu arada, Sultanahmet Meydanı\'nda zaman tüneli çadırı, afet simülasyon tırı, köpekli arama gösterileri, çocuklar için tırmanma parkuru, Türk Kızılayı kan bağışı ve ikram tırları ile AFAD arama kurtarma araçlarının tanıtımı yapıldı.



Etkinlikte, "depreme hazırlık" teması ve sosyal medyada #HazırOl etiketiyle afet risk ve zararlarını azaltmaya dikkat çekildi. "Marmara Depremi\'nden Türkiye Afet Yönetim Sistemi\'ne" adlı açık oturum yayını boyunca Marmara Depremi\'ne ilişkin belgeseller, kısa filmler ve animasyon filmleri gösterildi.



Programa AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Türk Kızılayı Genel Müdürü Dr. Kerem Kınık, Sigortacılık Genel Müdürü Murat Kayacı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Eray Çınar, Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Başkanı Jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Psikologlar Derneği Genel Başkanı Psikolog Dr. Nedret Öztan ile vatandaşlar katıldı.

(AA/ŞEB)

