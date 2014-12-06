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17 Yaşında PKK'nın Üstesinden Geldi

Terör örgütünün tehditle kaçırdığı 17 yaşındaki Dilan, tutulduğu evde bir örgüt üyesinin telefonundan gizlice mesaj çekip yerini haber verdi ve ailesine kavuştu.

17 Yaşında PKK'nın Üstesinden Geldi

Terör örgütünün tehditle kaçırdığı 17 yaşındaki Dilan, tutulduğu evde bir örgüt üyesinin telefonundan gizlice mesaj çekip yerini haber verdi ve ailesine kavuştu.

06 Aralık 2014 Cumartesi 09:04
17 Yaşında PKK'nın Üstesinden Geldi
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'AĞABEYİNİ ÖLDÜRÜRÜZ' TEHDİDİ

Dilan Y. Gebze'de oturuyordu. Bir süre önce BDP'nin organize ettiği bir piknikte 3 genç ile tanıştı. Bu gençler 17 yaşındaki genç kıza örgüt adına dağa çıkmayı teklif etti. Fakat genç kız bu teklife sıcak bakmadı. Mail adresi ve telefon numarasını aldıkları genç kızı sürekli taciz eden ve PKK'ya katılması için baskı yapan örgüt mensupları, her defasında genç kızdan olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine örgüt mensupları örgüte katılmazsa ağabeyini öldürmekle tehdit ettiler.

POLİS OPERASYON YAPTI

Bu tehdit üzerine çaresiz biçimde ailesi ile yaşadığı evi terk ederek örgüt mensupları ile buluşan genç kız İstanbul-Ümraniye'de bir örgüt evine götürüldü. Olayın anlaşılmasının ardından Dilan'ın ailesi hemen polise başvurup yardım istedi. Ümraniye'deki örgüt evinde bir süre kaldıktan sonra Sultanbeyli'de başka bir eve götürülen ve burada tutsak edilen Dilan Y. bir gün aynı evde bulunan Zeynep Ş. isimli örgüt mensubunun telefonunu gizlice aldı ve abisine mesaj atıp, tehdit edilince istemeyerek de olsa kaçtığını, pişman olduğunu söyledi ve Sultanbeyli'de bir evde tutulduğu bilgisini verdi. Ailenin haber verdiği polis, söz konusu telefon takip edilerek genç kızın bulunduğu yeri tespit etti ve hemen harekete geçti. Terörle Mücadele Şube polislerinin yaptığı operasyon sonucu da Dilan Y. zorla tutulduğu evden kurtarıldı. Dilan'ı söz konusu evde saklayan 2 örgüt mensubu sokakta buldukları genç kıza acıyıp eve aldıkları yönünde ifade verdi. Fakat genç kız ifadesinde bu ifadelerin gerçek dışı olduğunu söyledi. Dilan Y.'nin kaçırılması olayını organize ettikleri belirlenen 7 kişi hakkında terör örgütüne üye olma ve terörle mücadele kanununa muhalefet suçlarından iddianame düzenlendi. Şüpheliler ağır ceza mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak. 
Son Güncelleme: 06.12.2014 09:06
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Kıbrıs Manşet!7 Yaşında Pkknın üstesinden GeldiDilan Y.
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