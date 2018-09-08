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17 günlük karısı tarafından öldürüldü

Eskişehir'de, 17 günlük eşi Semra Çolak (20) tarafından evde çıkan tartışmada kalbinden tek bıçak darbesiyle yaralanan Yunus Çolak (22), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

17 günlük karısı tarafından öldürüldü

Eskişehir'de, 17 günlük eşi Semra Çolak (20) tarafından evde çıkan tartışmada kalbinden tek bıçak darbesiyle yaralanan Yunus Çolak (22), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

08 Eylül 2018 Cumartesi 08:25
17 günlük karısı tarafından öldürüldü

Olay geçtiğimiz Salı gecesi Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bıçakla yaralanan Yunus Çolak, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çolak, polislere verdiği ilk ifadede kaza sonucu bıçağın üzerine düştüğünü söyledi. Durumdan şüphelenen polis ise Yunus Çolak'ın eşi Semra Çolak'ı sorguya aldı. Semra Çolak polislere, evde eşiyle tartıştıklarını ve eline aldığı bıçağı salladığında eşinin yaralandığı itiraf etti. Semra Çolak sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hastanede tedavisi devam eden Yunus Çolak ise yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti.

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