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17 Ağustos Depreminde Kaybolan Eşini 15 Yıl Sonra Buldu Ama...

MARMARA’yı sarsan 17 Ağustos 1999 depreminde enkazdan yaralı olarak çıkan eşini 15 yıldır arayan Ahmet Özden,

17 Ağustos Depreminde Kaybolan Eşini 15 Yıl Sonra Buldu Ama...

MARMARA’yı sarsan 17 Ağustos 1999 depreminde enkazdan yaralı olarak çıkan eşini 15 yıldır arayan Ahmet Özden,

28 Kasım 2014 Cuma 20:00
17 Ağustos Depreminde Kaybolan Eşini 15 Yıl Sonra Buldu Ama...
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17 Ağustos Depreminde Kaybolan Eşini 15 Yıl Sonra Buldu Ama...

MARMARA’yı sarsan 17 Ağustos 1999 depreminde enkazdan yaralı olarak çıkan eşini 15 yıldır arayan Ahmet Özden, İstanbul Kilyos’daki Kimsesizler Mezarlığı’nda buldu.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi merkezli Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 Depremi’nde yaklaşık 18 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı, yüzbinlerce insan evsiz kaldı. Bu büyük felakette, o tarihte İzmit’e bağlı belde iken Büyükşehir Yasası ile 2009’da kurulan Kartepe İlçesi’nin mahallesine dönüştürülen Uzunçiftlik’te oturan Ahmet Özden sağ kurtuldu. Ailece Sinop’tan gelip Uzunçiftlik’e yerleşen ve burada eşi Fatma Özden ile birlikte bir tuğla fabrikasında çalışan Ahmet Özden, olay gecesi gece vardiyasında çalışırken, fabrikanın yanında bulunan lojmandaki küçük çocuğunun kesilmeyen sürekli ağlama sesini duyunca fabrika binasından çıkıp eve gitti. Ahmet Özden eve girdiği anda deprem başlayınca, bebeği ve diğer çocuğunu alıp dışarıya çıktı. Bu sırada hem fabrika binası, hem dışarıda tuğlaların pişirildiği fırın da çöktü.

AMBULANSI İSTANBUL’DA KAYBETTİ

Eşi Fatma Özden çöken tuğla fabrikasının enkazı altında kalan Ahmet Özden, yardıma gelenlerle birlikte eşini çıkarttı. Bugün biri Çorum’da lise, diğeri Yozgat’ta üniversitede öğrenim gören çocuklarını da emniyete aldıktan sonra, birkaç yaralı ile birlikte eşinin konulduğu ambulansı otomobille takip etti. Ancak o panikte ambulansı İstanbul sınırları içinde kaybetti. Buralarda hastane hastane dolaşmasına rağmen eşini bulamadı.

Eşinin akrabaları ile birlikte tüm hastaneleri tarayan ve hiç bir ize rastlayamayan Ahmet Özden, aradan 15 yıl geçmesine rağmen arayışından vazgeçmedi.

GAZETE VE TELEVİZYONLARDA DİLE GETİRDİ

Depremden sonra ailece yeniden Sinop’a taşınan Ahmet Özden, "Eşimi sadece İstanbul’da değil, bölgedeki diğer kentlerin hastanelerinde de aradım. Kimse cevap veremedi. Ambulansa alınırken kimliğinin verilmesine rağmen hiç bir hastanede adı bulunamadı" dedi.

Ahmet Özden, bugüne kadar birçok kez de gazete ve televizyon haberlerine konu olarak bu olayı dile getirdi.

MORG GÖREVLİLERİ HATIRLADI

Geçtiğimiz günlerde, Ahmet Özden’in hikayesini tesadüfen eski gazetelerde göre Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu görevlileri, önce Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne ilk bilgileri verdi ve fotoğrafları da yayınlanan yaralının Kilyos’taki kimsesizler mezarlığına gömüldüğünü belirtti.

Ahmet Özden’i daha önce yaptığı kayıp başvurusu kayıtlarından bulan polis ekipleri de ona Sinop’ta ulaşarak gelişmeyi bildirdi.

Hastaneye giden Ahmet Özden, oradaki morg görevlilerinin de kendisine gömülmeden önce eşinin çekilen fotoğrafını gösterince 15 yıl sonra eşinin izini buldu. Eşinin hastanede 3 gün kaldıktan sonra öldüğünü, 20 gün morgda kaldıktan sonra da gömüldüğünü öğrenen Ahmet Özden, Kilyos’taki kimsesizler mezarlığındaki hastane görevlilerinin verdiği 752 numaralı kabri de buldu.

DNA TESTİ İÇİN BAŞVURDU

Ahmet Özden, şimdi mezarın eşine ait olup olmadığının kesinleşmesi için DNA testi uygulanması konusunda başvuruda bulundu. Mahkemenin vereceği kararın ardından mezar açılıp DNA testi gerçekleştirildikten sonra, eşinin mezarını, çocuklarının ziyaret edip dua okuyabilmeleri amacıyla Sinop’a naklettirmek istediğini söyledi. Bunun için imkanı olmadığını da söyleyen Ahmet Özden yetkililerden yardım istedi. 




Son Güncelleme: 28.11.2014 20:04
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17 Ağustos Depreminde Kaybolan Eşini 15 Yıl Sonra Buldu Ama...MARMARA’yı Sarsan 17 Ağustos 1999 Depreminde Enkazdan Yaralı Olarak çıkan Eşini 15 Yıldır Arayan Ahmet Özdenİstanbul Kilyos’daki Kimsesizler Mezarlığı’nda Buldu.
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