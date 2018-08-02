16 Yaşındaki Genç Kız, Kendini Ağaca Asarak İntihar Etti

Aydın'da uzun süredir bunalımda olduğu öğrenilen 16 yaşındaki Beyza, bir bahçede kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bunalımda olduğu iddia edilen Beyza E. (16), kendisini iple ağaca asarak intihar etti.

UZUN SÜREDİR BUNALIMDAYDI

Olay, saat 18.00 sıralarında Ketendere Mahallesi'ndeki bir bahçede meydana geldi. Bunalımda olduğu ileri sürülen Beyza E., kendisini iple ağaca asarak intihar etti. genç kızın cansız bedenini gören mahalle sakinleri durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

BABASI VE YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Beyza E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kızlarının ölüm haberini alarak olay yerine gelen baba Mustafa E. ve yakınları ise sinir krizi geçirdi. Beyza E.'nin cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.