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15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla trafiğe kapatılan köprü saat 03.15 itibarıyla yeniden ulaşıma açıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla trafiğe kapatılan köprü saat 03.15 itibarıyla yeniden ulaşıma açıldı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:08
15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla trafiğe kapatılan köprü saat 03.15 itibarıyla yeniden ulaşıma açıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 2'inci yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü  girişindeki anma törenleri dolayısıyla Anadolu ve Avrupa yakalarında bazı yollar ile köprü trafiğe kapatılmıştı.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdikleri etkinliğin son bulmasıyla etkinlik için kurulan stant, güvenlik noktaları ve barikatlar kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından köprü ve bağlantılı yollar saat 03.15 itibarıyla yeniden ulaşıma açıldı.Gece saat 00.12 sıralarında bütün İllerde selalar okundu.HABER METİN DURMAZ

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