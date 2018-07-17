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15 Temmuz'a dair şok ses kaydı!

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yeni bir kayıt ortaya çıktı. Habertürk'ün ulaştığı ses kaydındaki görüşme dönemin Kara Havacılık Kurmay Başkanı Yarbay Mehmet Şahin ile dönemin İzmir 3. Kara Havacılık Alay Komutanı Albay Murat Dağlı arasında geçiyor. Ses kaydı, Genelkurmay Başkanlığı karargahı, Ankara Emniyeti, TÜRKSAT ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 151 sanıklı Kara Havacılık Komutanlığı davası dosyasına girdi

15 Temmuz'a dair şok ses kaydı!

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yeni bir kayıt ortaya çıktı. Habertürk'ün ulaştığı ses kaydındaki görüşme dönemin Kara Havacılık Kurmay Başkanı Yarbay Mehmet Şahin ile dönemin İzmir 3. Kara Havacılık Alay Komutanı Albay Murat Dağlı arasında geçiyor. Ses kaydı, Genelkurmay Başkanlığı karargahı, Ankara Emniyeti, TÜRKSAT ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 151 sanıklı Kara Havacılık Komutanlığı davası dosyasına girdi

17 Temmuz 2018 Salı 23:30
15 Temmuz'a dair şok ses kaydı!

15 Temmuz'a dair şok ses kaydı!

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yeni bir kayıt ortaya çıktı. Habertürk'ün ulaştığı ses kaydındaki görüşme dönemin Kara Havacılık Kurmay Başkanı Yarbay Mehmet Şahin ile dönemin İzmir 3. Kara Havacılık Alay Komutanı Albay Murat Dağlı arasında geçiyor. Ses kaydı, Genelkurmay Başkanlığı karargahı, Ankara Emniyeti, TÜRKSAT ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 151 sanıklı Kara Havacılık Komutanlığı davası dosyasına girdi

HABERTÜRK, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin çok önemli bir görüşme kaydına ulaştı. Fevzi Çakır'ın haberine göre görüşme, dönemin Kara Havacılık Kurmay Başkanı Yarbay Mehmet Şahin ile dönemin İzmir 3. Kara Havacılık Alay Komutanı Albay Murat Dağlı arasında geçiyor. Şahin, Cumhurbaşkanına Suikast Timini taşıyan helikopter pilotu Dağlı'ya 'Komutanım süpersiniz Ankara'da faaliyet başladı. Planlandığı gibi devam ediyor şu anda, jetler de kalktı' diyor. Dağlı ise 'Hadi maşallah, hadi maşallah' yanıtını veriyor.

DAVA DOSYASINI GİRDİ 

Ses kaydı, Genelkurmay Başkanlığı karargahı, Ankara Emniyeti, TÜRKSAT ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 151 sanıklı Kara Havacılık Komutanlığı davası dosyasına girdi.

DAHİLİ TELEFONDAN GÖRÜŞTÜLER

15 Temmuz gecesi eski Kara Havacılık Kurmay Başkanı eski Yarbay Mehmet Şahin , iddianamelere göre, 'darbe girişimi sırasında hava harekatını sevk ve idare eden' isim idi. Yurtta Sulh Konseyi Üyesi olmakla suçlanan Şahin Kara Havacılık Merkezi'ndeyken dahili telefondan dönemin İzmir 3. Kara Havacılık Komutanı eski Albay Murat Dağlı arıyor. Dağlı da 15 Temmuz gecesi aktif olarak darbe girişimine katılan isimlerden idi. Cumhurbaşkanına Suikast Timini o gece Marmaris'e götüren helikopteri bizzat kullanmıştı. Her iki isim de yargılama sırasında suçlamaları reddetti. Ancak ortaya çıkan yeni kayıtlar darbenin tam merkezinde yer aldıklarını gösteriyor. İkili arasında 15 Temmuz 2016 saat 22.38'de gerçekleşen görüşmenin dökümü şöyle;



Murat Dağlı

İŞTE O GÖRÜŞME

DAĞLI : Alo, 
ŞAHİN : Komutanım
DAĞLI : Oğlum biz CHARLİE'deyiz, gelen giden yok.
ŞAHİN : Çiğli'de.
DAĞLI : İstanbul'dan bir ekip bekleniyor.
ŞAHİN : Tamam.
DAĞLI : Onlar inmişler, 15 kişiler. 
ŞAHİN : Tamam komutanım.
DAĞLI : Bizimle ilgili bir şey görünmüyor.
ŞAHİN : Komutanım var var, onları bekleyeceksiniz, onları bekleyip İstanbul ekibi SAT'lar indiği zaman, 
DAĞLI : Hımmm
ŞAHİN : Onlar size söylicekler.
DAĞLI : Tamam 
ŞAHİN : Tamam mı komutanım 
DAĞLI : Biz gidip görüşüyoruz
ŞAHİN : Var mı sorun.
DAĞLI : Biz de bir sorun yok, 4 helikopter hazır ve nazırız.
ŞAHİN : Komutanım süpersiniz Ankara'da faaliyet başladı.
DAĞLI : Televizyondan takip ediyoruz, İstanbul'u.
ŞAHİN : Planlandığı gibi devam ediyor şu anda, jetler de kalktı.
DAĞLI : Jetler de kalktı.
ŞAHİN : Evet.
DAĞLI : Hadi maşallah hadi maşallah.
ŞAHİN : Komutanım, komutanım... Allah yardımcınız olsun.
DAĞLI : İnşallah inşallah, bize de bir rol düşerse çok mutlu oluruz, 
ŞAHİN : Komutanım evet.
DAĞLI : Bekliyoruz. bekliyoruz. haydi kolay gelsin.



Mehmet Şahin

DURUŞMADA SORULACAK

Oğuz Dik başkanlığındaki Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın ilk duruşması 31 Temmuz 2017'de başladı. Davanın 23 Mayıs'ta görülen duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan 86'sı için birer, 36'sı hakkında da 6 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Savcı ayrıca sanıkların 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme' ve 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma' suçlarından ise 5 bin 736'şar yıl hapisle cezalandırılmalarını istedi. Davanın 30 Temmuz'da görülecek duruşmasında sanıklar ve avukatları esas hakkındaki savunmalarını yapacak. Ayrıca sanıkMehmet Şahin'e bu kayıtlar da sorulacak.

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