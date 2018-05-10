15 milletvekili CHP'ye geri döndü

CHP'nin 15 ikame vekili İyi Parti'yi bırakarak tekrar CHP binasına döndü. Dönen vekilleri İyi Partili yetkililer teslim etti. CHP bu isimleri tekrar aday göstererek ödüllendirmeyi planlıyor.

İYİ Parti'nin Meclis'te grup kurabilmesi için CHP'den istifa eden 15 milletvekili CHP'ye döndü.

CHP VE İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

''Sarayın planları altüst oldu. Bugün Türkiye'de tamam yeter artık her şey planladığını gibi olmayacak planları bozanlar var. Saraya karşı ittifak içinde ittifak dışında ama demokrasiden yana özgürlükten yana umut besleyen herkesin yüzünün gülmesi için hepimiz tamam diyoruz. Görev tamam arkadaşlarımız yuvaya dönüyorlar. Bütün Türkiye görev tamam 15'liler yuvada diyebilecek.''

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray ise ''Bu gurur verici tablo Türk siyaseti adına bir utanç tablosudur. Keşke OHAL çerçevesi içerisinde seçime gitmeseydik de Türk demokrasisi bu tür ihtiyaçları ortaya çıkarmasaydı'' dedi.

ÖDÜLLENDİRİLECEKLER

Alınan bir diğer bilgiye göre bu isimler CHP listelerinin üst sıralarından aday gösterilerek ödüllendirilecek.