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1,5 Aylık Bebek Kola İçirilirken Öldü

Baba Veysel Tankçı: "3 yaşındaki oğlum, 'kardeşim de içsin' düşüncesiyle 1,5 aylık kızıma kola içirmek isteyince üzücü olay yaşandı"

1,5 Aylık Bebek Kola İçirilirken Öldü

Baba Veysel Tankçı: "3 yaşındaki oğlum, 'kardeşim de içsin' düşüncesiyle 1,5 aylık kızıma kola içirmek isteyince üzücü olay yaşandı"

05 Aralık 2014 Cuma 15:46
1,5 Aylık Bebek Kola İçirilirken Öldü
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Ceyhan ilçesinde bebeği ölen baba, 3 yaşındaki oğlunun, "kardeşim de içsin" düşüncesiyle hareket etmesi sonucu üzücü olayın yaşandığını söyledi.


Dün yaşamını yitiren 1,5 aylık Diyap Tankçı'nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, Ceyhan ilçesinde asri mezarlığa defnedildi.

Taziyeleri kabul eden Diyap'ın babası Veysel Tankçı, gazetecilere, kızının ölümüne çok üzüldüğünü belirterek, şunları anlattı:

"3 yaşındaki oğlum, kızıma şişeyle kola içirmeye çalışmış. Yanımıza gelip, 'kardeşim kola içmiyor' demiş. Annesi beni kaldırdı. Diyap, beşiğin yanına gittiğimde üzerine kola dökülmüş, gözü açık hareketsiz yatıyordu. Öldüğünü düşündük, bir ihtimal kurtarılır diye hastaneye götürdük ancak kızım öldü. Oğlum, 'kardeşim de içsin' düşüncesiyle kızıma kola içirmek isteyince üzücü olay yaşandı"

Diyap Tankçı'nın kesin ölüm nedeni, otopsideki bulgular değerlendirildikten sonra belirlenecek.



 

Son Güncelleme: 05.12.2014 15:48
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Adanada Bebeğin Kola İçirilirken Öldüğü İddiasıKıbrıs Manşet
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