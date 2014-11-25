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14 Yaşındaki Kıza Tecavüz Etti.. Kendini Böye Savundu

Cinsel istismardan 5 yıl, 6 ay

14 Yaşındaki Kıza Tecavüz Etti.. Kendini Böye Savundu

Cinsel istismardan 5 yıl, 6 ay

25 Kasım 2014 Salı 18:32
14 Yaşındaki Kıza Tecavüz Etti.. Kendini Böye Savundu
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Cinsel istismardan 5 yıl, 6 ay
Eskişehir’de 14 yaşında bir kıza ‘Cinsel İstismarda’ bulunduğu ileri sürülen sanık 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırıldı.


2012 yılında meydana gelen olayla ilgili Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık O.K. (19) ile mağdur M.S. (16) ’nin yakınları ve avukatlar hazır bulundu. Duruşmada kendini savunan O.K. ‘Bunu suçu kabul etmemin sebebi ailesinin M.S.’ye baskı yapmaması içindir. Ben onu korumak için yaptım. O da evlenmiş, ben de evlendim. M.S. o zaman bana 17 yaşında olduğunu söyledi. Ben 14 yaşında olduğunu bilmiyordum” dedi.

Mahkeme heyeti görülen son duruşmada sanık O.K.’yı ‘Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı’ suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.
 

Son Güncelleme: 25.11.2014 18:36
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Eskişehir’de 14 Yaşında Bir Kıza ‘Cinsel İstismarda’ Bulunduğu Ileri Sürülen Sanık 5 Yıl 6 Ay 20 Gün Hapis Cezasıyla Cezalandırıldı.
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