14 ilde oylar yeniden sayılıyor

YSK'nın kesin olmayan seçim sonuçlarını açıklamasının ardından 14 ilde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği seçim takvimine göre, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı itirazlar ilçe seçim kurullarına yapıldı.

14 ilde yeniden sayım

Buna göre, Düzce, Malatya, Aydın, Hatay, Elazığ, Edirne, Burdur, Niğde, Bartın, Muğla, Balıkesir, Muş ve Hakkari'de milletvekili seçim sonuçlarına itiraz edildi. Kütahya'nın Gediz ilçesinde ise cumhurbaşkanı seçiminde bir sandıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oyların eksik yazıldığına ilişkin itiraz geldi.

Düzce'de AK Parti tarafından yapılan itiraz üzerine merkez ile Gölyaka, Cumayeri, Çilimli, Gümüşova ve Kaynaşlı ilçelerindeki tüm sandıklarda oylar yeniden sayılmaya başlandı.

Aydın'da ise MHP tarafından il genelindeki milletvekilliği seçim sonuçlarında "hata olduğu" gerekçesiyle oyların yeniden sayılması istendi.

MHP, Hatay, Elazığ, Niğde merkez ilçeleri ile Balıkesir'in Karesi ve Altıeylül ilçelerindeki milletvekili genel seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

CHP, Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki 10 sandığın birleştirme tutanaklarına, Edirne'nin merkez ile Keşan, İpsala, Uzunköprü ve Enez ilçelerinde geçersiz sayılan oylara itiraz etti.

AK Parti, Muş, Bartın ve Muğla'daki 13 ilçede geçersiz oyların yeniden sayılması için başvurdu.

28 Haziran'a kadar karara bağlanması bekleniyor

Hakkari'de de AK Parti ve HDP seçim sonuçlarına itiraz etti. Burdur'da ise İYİ Parti geçersiz oyların yeniden sayılması talebinde bulundu.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde cumhurbaşkanı seçiminde bir sandıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oyların eksik yazıldığına ilişkin itiraz da kabul edildi.

AK Parti Gediz İlçe Teşkilatı adına Mehmet Erkan, Gediz İlçe Seçim Kuruluna başvurarak 1094 nolu sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'ın 204 olması gereken oy sayısının tutanağa sehven sıfır olarak yazıldığını belirterek bu yanlışlığın düzeltilmesini istedi.

İtirazı kabul eden ve inceleme yapan İlçe Seçim Kurulu, birleştirme tutanağına sıfır olarak girilen oyun 204 olması gerektiğini belirledi ve bu şekildeki düzeltmeyi yaptı.

İtirazların ilçe seçim kurullarınca 28 Haziran saat 17.00'ye kadar karara bağlanması gerekiyor.

YSK'nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlar

YSK'nın Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin olmayan sonuçlarına göre, milletvekili seçiminde yurt içi ve yurt dışında toplam 59 milyon 367 bin 469 seçmenden 51 milyon 189 bin 698'i oy kullandı. 188 bin 8 sandığın yüzde 100'ü açıldı. Oyların 1 milyon 53 bin 362'si ise geçersiz sayıldı.

Buna göre, AK Parti 20 milyon 980 bin 956 oy alarak yüzde 41,85'lik oy oranına ulaştı.

CHP 11 milyon 271 bin 240 oy ile yüzde 22,48 oy aldı. HDP 5 milyon 867 bin 564 oyla yüzde 11,70; MHP ise 5 milyon 466 bin 775 oyla yüzde 10,90 oy aldı.

İyi Parti yüzde 10'u geçemedi

İyi Parti aldığı 4 milyon 955 bin 994 oy ile yüzde 9,89'da kalarak yüzde 10'a ulaşamadı.

Saadet Partisi 668 bin 744 oy ile yüzde 1,33; HÜDA PAR 157 bin 315 oyla yüzde 0,31; Vatan Partisi ise 117 bin 631 oyla yüzde 0,23 oy aldı.

Bağımsızlar da 75 bin 634 oy alarak, tüm oylar içinde yüzde 0,15'lik paya sahip oldu.

AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın ortak oyu 455 bin 529, oranı yüzde 0,91 olarak gerçekleşti.

CHP, İyi Parti ve Saadet Partisinin oluşturduğu Millet İttifakı'nın ortak oyu ise 118 bin 954, oranı yüzde 0,24 olarak hesaplandı.

Cumhurbaşkanı seçimi sonuçları

Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yurt içi ve yurt dışı oylarını kapsayan kesin olmayan sonuçlara göre, 59 milyon 367 bin 469 seçmenin 51 milyon 197 bin 832'si oy kullandı. Oyların 50 milyon 68 bin 418'i geçerli sayıldı. 188 bin 8 sandığın yüzde 100'ü açıldı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 milyon 329 bin 920 oyla tüm oyların yüzde 52,59'unu alarak seçimin galibi oldu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 15 milyon 340 bin 295 oyla tüm oyların yüzde 30,64'ünü elde etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 3 milyon 649 bin 432 oyla yüzde 7,29; HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 206 bin 130 oyla yüzde 8,40; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 443 bin 690 oyla yüzde 0,89; Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 98 bin 951 oyla yüzde 0,20'lik oy oranına ulaştı.