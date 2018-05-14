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14 ilde FETÖ operasyonu: 25'i muvazzaf 72 albaya gözaltı kararı!

Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında, örgütle ile irtibatları tespit edilen, 25'inin aktif görevde olduğu 72 albay hakkında gözaltı kararı verildi.

14 ilde FETÖ operasyonu: 25'i muvazzaf 72 albaya gözaltı kararı!

Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında, örgütle ile irtibatları tespit edilen, 25'inin aktif görevde olduğu 72 albay hakkında gözaltı kararı verildi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:02
14 ilde FETÖ operasyonu: 25'i muvazzaf 72 albaya gözaltı kararı!

14 ilde FETÖ operasyonu: 25'i muvazzaf 72 albaya gözaltı kararı

Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında, örgütle ile irtibatları tespit edilen, 25'inin aktif görevde olduğu 72 albay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda ankesörlü telefonlarla FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen halen aktif görevde 25 albay ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idare işlem yapılan 47 albay olmak üzere 72 albay hakkında 14 ilde gözaltı işlemleri başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün “mahrem imamlar” ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen halen aktif görevde 25 albay ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 47 albay olmak üzere toplam 72 albay hakkında 14.05.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 14 ilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Anahtar Kelimeler:
OperasyonFETÖMerkezliAnkara
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