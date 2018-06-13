138 yıllık hayal gerçek oldu: Ovit Tüneli hizmete açıldı

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1880 Kalkınma Planı’nda yer alan Ovit Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ovit Tüneli'nin açılışında konuştu. Erdoğan, "Ben her ne kadar gördüm ise bazı mazarrat. Sabit kademin yine bu reyin üzerinde. İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah, yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah." sözleriyle başladı.

“Ovit geçidi herhangi bir tünel değil”

Allah'ın yardımı, milletin desteği ile bugün bir eseri daha hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Ovit Dağı'nın zorluğunu Rize ve Erzurum halkı gayet iyi bilir öyle mi? İyi bilir miyiz? Kışın tüm uğraşlara rağmen aylarca buralar trafiğe kapalı mıydı? Şimdi bundan sonra bir gidiş, bir geliş ve bu tünelin uzunluğu ne kadar? 14 kilometre bu tünelin uzunluğu. Ovit geçidi herhangi bir tünel değil, aynı zamanda bu geçit Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkas'ya koridoru üzerinde bulunması sebebiyle stratejik öneme sahip." diye konuştu.

“1880'den beri bu proje hep konuşulmuştur ama yapılamamıştır”

Türkiye'nin kuzey güney ulaşım hattının da başlangıç yerinde bulunun Ovit geçidini bu tünel yapılmadan önce ancak 11 kilometre tırmanıp sonra da 10 kilometre inerek geçmenin mümkün olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kendisi zaten zorlu olan bu güzergah kışın aşılmaz hale gelmişti. Biz bu projeye ilk başladığımızda bazıları ne diyordu 'hayal, burayı yapamazlar.' Yaptık mı, bitirdik mi? Çünkü 1880'den beri bu proje hep konuşulmuştur ama yapılamamıştır.

Prensip olarak katılmadığım temel atma törenlerine burada katıldım. Çünkü bir inancım vardı çünkü bunu yapmamız gerekiyordu ve Allah'a hamdolsun, bugün bu sözümüzü gerçekleştirdik ve bu kış Ovit Tüneli kapanmadı, hiç kapanmadı."

“Bu açılışı Türkiye'nin seçim arifesinde olduğu bir zamanda yapıyoruz”

Erdoğan, şunları söyledi:

"2012 yılında başladığımız Ovit Tüneli'ni işte bugün sizlerin emrine sunuyoruz. Tünelin hizmete girmesiyle bu yıl inşallah nasıl ki hiçbir sıkıntı yaşamadıysak, yol da 4 kilometre ne oluyor? Kısalıyor.

Karadeniz limanlarına ulaşım kolaylaşacağı için bölgenin ticaret trafiğinde gözle görülür bir artış olacak. Bu açılışı Türkiye'nin seçim arifesinde olduğu bir zamanda yapıyoruz. 24 Haziran'da seçim var mı? Var. Ovit Tüneli'nin inşa hikayesi ile ülkemizin kalkınma hikayesi aynıdır."

“Demokrasiyi de bunlar idam etti”

Erdoğan vatandaşlara, “Bir yanda hayalleri gerçekleştirmek var fakat asıl olan ne? 24 Haziran'da sandıkları patlatıyor muyuz?" sorusunu yöneltti.

"Tabii bu lafla olmaz. İcraatla olur, icraatla. Laf ola beri gele yok; icraat, icraat, icraat. İşte biz bunları yaptık." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri de çıkıp atıyor. Bol keseden atıyor ama biz 16 yıldır atmadık hamdolsun atmadık ve Türkiye 1950'lere kadar da böyle geldi. Rahmetli Menderes ve arkadaşlarının başlattıkları kalkınma hamlesi 1960'da tek parti dönemi artığı bir zihniyet tarafından kesilmiştir. Kimdi onlar?

Cumhuriyet Halk Partisi. Bunlar değil miydi Menderes'i idama götüren? Ondan sonra demokrasi diyorlar, ne demokrasisi? Demokrasiyi de bunlar idam etti ama inşallah artık bunlar bu arzularına nail olamayacaklar."

“Bizi bu yolda yalnız koymadınız”

Erdoğan, rahmetli 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yeni hamle başlattığını belirterek, şunları söyledi:

"Geldik 2002'ye, 2002'de artık gerçek hamle başladı. Bu hamle bizim hamlemizdir. Bizimle beraber, hatırlayın hiçbir engel tanımadık. Sizinle beraber yürüdük. Biz yürüdük, siz de arkamızdan geldiniz. Bizi bu yolda yalnız koymadınız. Ben şimdi şu dolu altında sizi görünce, sizin o koşmanızı görünce, yanımda arkadaşıma dedim ki 'Allah'ıma hamdolsun, benim hanım kardeşlerim bu doluya rağmen böyle buraya geldikten sonra bizi de bu hanım kardeşlerimize, bu millete hizmetkar kıldığı için Rabbime ne kadar hamdetsem azdır.'"

"G20 ülkeleri arasında 2., OECD ülkeleri arasında 1 numara olduk"

Birlikte yapacakları daha çok şey olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hatırlayın 79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldı, biz 16 yılda yaklaşık 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Olay bu. Yine ulaştırmadan gidecek olursak ülkemizde 26 havalimanı ve yılda 34 milyon yolcu kapasitesi vardı. Bakın burası çok önemli. Biz buna 29 yeni havalimanı ilave ettik ama ne kadar yolcu ilave ettik biliyor musunuz? 160 milyona yolcuyu çıkardık."

Türkiye'nin ilk çeyrekteki büyüme rakamlarına değinen Erdoğan, "Ama bunu bile beyefendiler hazmedemediler. 'Cebinize bir şey girdi mi?' diyor. Ey zavallı, işte cebine giren, Ovit Tüneli. Bu senin cebine girmez. Seni kendi cebine sokar, öyle bir büyüme bu. Bununla beraber G20 ülkeleri arasında 2. olduk. OECD ülkeleri arasında 1 numara olduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi hep beraber güçlü meclis vaktidir, buna hazır mıyız?" sorusunu yönelterek, "Güçlü meclis için cumhurbaşkanlığında şahsımı, parlamentoda AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Güçlü hükümet için buna hazır mıyız? Güçlü Türkiye için buna hazır mıyız ve hanım kardeşlerime sesleniyorum, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler size sesleniyorum, kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" dedi.

Erdoğan konuşmasını, "Rabiamızı biliyorsunuz değil mi? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Allah yar, yardımcımız olsun. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Kalın sağlıcakla. Rize meydanında buluşalım." diyerek tamamladı.

Sağanak ve dolu dolayısıyla vatandaşlara tünelin içinde otobüsten seslenen Erdoğan, konuşmasının ardından tünelin içinde makam aracını kullandı.

Tünelin 6 kilometrelik bölümünü araçla gidip gelen Erdoğan'a, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan eşlik etti.

Törene, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve diğer ilgililer katıldı.