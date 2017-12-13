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03 Aralık 2017 Pazar 12:56

13 Yaşındaki Çocuk Babasını Öldürdü

13 Yaşındaki Çocuk Babasını Öldürdü
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13 Yaşındaki Çocuk Babasını Öldürdü

Bingöl’de 13 yaşındaki bir çocuk tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldürdü.

Bingöl’de hayvanlarını Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine götüren Ferzende S. (45), tartıştığı oğlu Y.S. (13) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Karılova ilçesine bağlı Hasanova köyü Burmataş mezrasında oturan, ancak kış mevsimi nedeniyle hayvanlarını Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine götüren Ferzende S. ile oğlu Y.S. arasında dün sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.S., av tüfeği ile babası Ferzende S.’nin başına ateş ederek öldürdü. Y.S., Jandarmaya teslim olurken, baba Ferzende S.’nin cenazesi önce otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na, ardından Karılova ilçesine getirilerek Burmataş köyünde toprağa verildi.

 
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