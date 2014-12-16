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13 Saatlik Yol 4 Saate İniyor

Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Tren seferleri başlıyor.

13 Saatlik Yol 4 Saate İniyor

Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Tren seferleri başlıyor.

16 Aralık 2014 Salı 13:19
13 Saatlik Yol 4 Saate İniyor
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Otobüsle 10-11 saat, konvansiyonel trenlerle 13 saat olan Konya-İstanbul arası, hattın açılmasıyla 4 saat 15 dakikaya düşecek.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Trenin (YHT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılacağı törenle yarın seferlerine başlayacağını bildirdi. Bakan Elvan, yazılı açıklamasında, kavuşma günü anlamına gelen "Şeb-i Arus" törenleri öncesinde gerçekleştirilecek açılışla Konya ve İstanbul'un birbirine kavuşturulacağını ifade etti.

Konya-İstanbul arasında seyahat süresinin mevcut durumda otobüsle 10-11 saat, konvansiyonel trenlerle 13 saat sürdüğüne işaret eden Elvan, Konya-İstanbul hattının açılmasıyla bu sürenin 4 saat 15 dakikaya düşeceğini belirtti. - Konya-İstanbul sefer saatleri… Konya-İstanbul YHT'nin, konforlu, güvenli, çevreye saygılı ve ekonomik oluşuyla demiryoluna ilgiyi arttıracağını vurgulayan Elvan, günde 2 gidiş 2 dönüş olarak hizmet vermeye başlayacak YHT'lerin Konya'dan 6.10 ve 18.35'te hareket edeceğini belirtti.

Lütfi Elvan, İstanbul'dan (Pendik) 7.10 ve 18.30 saatlerinde hareket edecek YHT'lerin, İzmit, Arifiye, Bozüyük, Eskişehir ve Konya güzergahında hizmet vereceğini kaydetti. Konya-İstanbul seferlerinin başlamasıyla birlikte YHT'lerin sefer ve hareket saatlerinde yeni düzenleme yapıldığını bildiren Bakan Elvan, buna göre; Ankara-İstanbul-Ankara arasında günlük 10 sefer, Konya-İstanbul-Konya arasında günlük 4 sefer, Ankara-Konya-Ankara arasında günlük 14 sefer, Ankara-Eskişehir-Ankara arasında günlük 8 sefer olmak üzere toplam 36 sefer yapılacağını açıkladı.

Konya-İstanbul 42,5 liradan başlayan bilet fiyatlarıyla

YHT'lerde erken bilet alan yolcuların 42,5 liradan başlayan fiyatlarla seyahat etme imkanına kavuşacağını vurgulayan Elvan, "Ekonomi tipinde tam biletle 85 lira, business tipi koltuk tipinde ise tam biletle 119 lira karşılığında seyahat edilebilirken; genç, öğretmen, TSK mensubu, 60-64 yaş, basın mensubu, gidiş-dönüş bileti alan yolcular yüzde 20 indirimli olarak, 7-12 yaş arası ve 65 yaş üstü olan yolcular yüzde 50 indirimli olarak hesaplı, konforlu, çevre dostu ve güvenli seyahat imkanı bulacak" diye konuştu.

Öte yandan, Konya-İstanbul seferlerinin başlaması ile birlikte yolcuların Ankara-İstanbul YHT'lerde sunulan "Plus" hizmeti ile tanışacağını ifade eden Elvan, "business" ve "ekonomi' bölümünde seyahat eden yolcuların 15 lira karşılığında Sabah seferlerinde kahvaltı, akşam seferlerinde sıcak yemek alma imkanına sahip olacağını belirtti.  

Son Güncelleme: 16.12.2014 13:20
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