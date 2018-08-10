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13 bin Suriyeli bayram için gitti

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 13 bini bulurken, 40 dereceyi aşan sıcakta geçişler devam ediyor.

13 bin Suriyeli bayram için gitti

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 13 bini bulurken, 40 dereceyi aşan sıcakta geçişler devam ediyor.

10 Ağustos 2018 Cuma 18:19
13 bin Suriyeli bayram için gitti

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 13 bini bulurken, 40 dereceyi aşan sıcakta geçişler devam ediyor.

51 bin Suriyeli Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek için Kilis Valiliği online randevu sistemine kayıt yaptırdı. Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye gidiyor. Sınırda uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler, jandarma ve polis eşliğinde ülkelerine geçiş yapıyor. Suriyelilerin bayrama gidişi 18 Ağustos'a kadar devam edecek.

13 bin kişi ülkesine gitti

Bu sabah itibariyle 13 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti. Polis ile jandarma geçişlerde yaşlı, hamile ve çocuklu ailelere öncelik veriyor. 40 dereceyi aşan sıcakta Suriyelilerin gidişi devam ediyor. 

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