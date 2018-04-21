13. Avrupa Orient doğu ve batı dostluk ve barış rallisi yapacak!

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı tarafından desteklenen ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek Avrupa Orient Doğu ve Batı Dostluk ve Barış Rallisi'de 11 ülkeden 250 sporcu yarışacak.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği tarafından düzenlenen rallinin sembolik açılış törenine katılan Büyükelçi Ali Kemal Aydın, Türk takımına ait araca büyükelçilik logosu yapıştırarak kısa bir tur attı.

Aydın yaptığı açıklamada, "Bu ralliyi düzenleyen Türk ve Alman dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Kendilerinin organizasyon boyunca güvenli ve huzurlu yarışmalarını diliyoruz. İnşallah, güzel anılarla tekrar Almanya'ya dönmeleri temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) de gelecek yıl parkura dahil edilmesini isteyen Aydın, ''Avrupa'nın en bilinen otomobil rallisi, ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. 25 gün sürecek 24 etaplı rallinin en renkli ve heyecanlı bölümü Türkiye'de. KKTC'nin de gelecek yılki yarışlara katılması, daha da güzel olur." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Aydın, yarışın Türkiye etabına katılacak sporculara, Anadolu kültürünün belirgin özelliklerinden hoşgörü ve misafirperverliğin en üst düzeyde gösterileceğinden emin olduğunu ifade etti.

Aydın, Kültür Bakanlığının 2018'i "Troya yılı" ilan ettiğini hatırlatarak rallicilerin Çanakkale'de de iki gün kalacaklarını belirtti.

Ali Kemal Aydın, bu yılki rallinin Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle yerel yönetimlerin ve halkın katılımıyla iftar daveti verilmesinin de ön görüldüğünü kaydetti.

Ralli organizasyonu yetkilisi Nadir Serin ise rallinin AB Bakanlığı ve Berlin Büyükelçiliğinin desteğiyle organize edildiğini, yarışların 11 ülkeden 120 araç ve 250 sporcunun katılımıyla 5 Mayıs'ta Strazburg'dan başlayacağını söyledi.

Organizasyonun turizm sezonu başlamadan önce Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacağını dile getiren Serin, rallinin önceki isminin Allgaeu Orient olduğunu ancak bu yıl Avrupa Orient olarak değiştirdiklerini bildirdi.

Rallinin etapları, Fransa, Almanya, Avusturya, Slovenya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Türkiye, İsrail, Filistin ve Ürdün'de düzenlenecek.