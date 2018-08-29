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12 yaşındaki kız hayatının şokunu yaşadı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan Kemer beldesinde ilginç bir olay yaşandı. Serinlemek için denize giren 12 yaşındaki kızın yüzüne denizanasına benzer bir deniz canlısı yapıştı.

12 yaşındaki kız hayatının şokunu yaşadı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan Kemer beldesinde ilginç bir olay yaşandı. Serinlemek için denize giren 12 yaşındaki kızın yüzüne denizanasına benzer bir deniz canlısı yapıştı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:21
12 yaşındaki kız hayatının şokunu yaşadı

Ailesiyle birlikte denize giden 12 yaşındaki kızın yüzüne denizanasına benzeyen bir deniz canlısı yapıştı. Hemen ailesinin yanına dönen küçük kız yüzünde şişlikler oluştuğunu hissetti. Apar topar hastaneye kaldırılan küçük kız yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda bir kaç gün kaldıktan sonra tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Küçük kızda şişliklerin uzun bir süre daha yüzünde kalacağı öğrenildi.

DÜN DE YAŞANDI

Milliyet'ten Sercan Dinç'in haberine göre; Kemer beldesinde ikamet eden Cemil Yetim isimli vatandaşta dün buna benzer bir olay yaşadı. Serinlemek için denize giren Yetim'in vücuduna denizanasına benzer cisim yapıştı. Hastaneye giden Yetim tedavisinin ardından taburcu edildi.

Deniz canlısı vücuda yapıştıktan sonra yanık hissi verdiği ve kabuklar oluşturduğu belirtildi.

İLK KEZ KARŞILAŞILDI

Bölge halkı ise böyle bir olayla ilk kez karşılaştıklarını ve ilk defa böyle bir deniz canlısı gördüklerini söyledi. Denizanasına benzeyen cismin ise yurtdışından gelen gemilerden olduğu iddia edildi.

ZEHİRLİ BİR TÜR

Biga İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek, deniz canlısını incelemeye aldı. Bunun Marmara bölgesinde yaşayan zehirli bir tür deniz canlısı olduğu, insan vücuduna temas ettiğinde zarar verebileceği öğrenildi. Ekipler deniz canlısından numune alarak, araştırılmak üzere Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesine gönderdi. 

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