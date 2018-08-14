banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93932
ALTIN
252.267
DOLAR
6.5611
STERLİN
8.1885
EURO
7.4834
TBMM Başkanı Yıldırım yarın KKTC’ye geliyor...
YILDIRIM YARIN KKTC’YE GELİYOR
Başbakan Erhürman 23 maddelik önlem paketini açıkladı
HÜKÜMETTEN : 23 MADDELİK ÖNMEM...
Tarım ve Hayvancılığa 5 milyon TL faiz destekli kredi sağlanacak
5 MİLYON TL’LİK KAYNAK
İşte Dolar ve Euro'da son durum!
İŞTE DOLAR VE EURO'DA SON...
banner282

112 adrese FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

15 ilde İstanbul merkezli 112 adrese düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonunda örgütün kriptolu haberleşme araçlarını kullanan 33 şüpheli gözaltına alındı.

112 adrese FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

15 ilde İstanbul merkezli 112 adrese düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonunda örgütün kriptolu haberleşme araçlarını kullanan 33 şüpheli gözaltına alındı.

14 Ağustos 2018 Salı 12:30
112 adrese FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

15 ilde İstanbul merkezli 112 adrese düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonunda örgütün kriptolu haberleşme araçlarını kullanan 33 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul’da 39 ilçe ve 14 ilde, 112 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 33 kişiyi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında meslekten ihraç edilen rütbeli polis, öğretmen, diş hekimi ve vergi müfettişinin de bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin çeşitli adreslerdeki aramaları devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"her Türlü Düzenlemeyi Yapmaya Hazırız"
Teröristlerin gökyüzündeki korkulu rüyası: Kaplan
Teröristlerin gökyüzündeki korkulu rüyası: Kaplan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız
Adana'da terör operasyonu: 10 gözaltı
Adana'da terör operasyonu: 10 gözaltı
Sahte çağrı merkezi kurarak dolandırıcılık yapan çete çökertildi
Sahte çağrı merkezi kurarak dolandırıcılık yapan çete çökertildi
Türk Hava Yolları'ndan #ABDyeReklamVerme kampanyasına destek
Türk Hava Yolları'ndan #ABDyeReklamVerme kampanyasına destek
Bakan duyurdu! Sanayiciye 1,2 milyar liralık yeni destek
Bakan duyurdu! Sanayiciye 1,2 milyar liralık yeni destek
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 50 bayram indirimi
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 50 bayram indirimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Bafra'da 'mezarlığa terörist cenazesi defnedilecek' iddiasına tepki
Bafra'da 'mezarlığa terörist cenazesi defnedilecek' iddiasına tepki

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim